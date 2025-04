Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La plaza de las Remendadores de los Jardines de Cal Bofill se llenó este domingo con motivo de una nueva edición de la Muestra Ranxets, l'essència de la cuina torrenca. La jornada, que ofrecía degustaciones a un precio de 5 euros por plato, registró una gran afluencia de público y un ambiente inmejorable. En total, se sirvieron 2.040 platos, superando ampliamente los 1.512 del año pasado.

El público asistente pudo disfrutar de un total de siete platos de Ranxets elaborados por establecimientos y profesionales de la restauración local: Cal Silver; Àlex Segú (cocinero); La Ona Livorno; Las Palmeras; Òxid Restaurant; Ristretto Catering; y Bodega Bon Vi.

El ambiente festivo se completó con la actuación musical itinerante del grupo By the Way Dixie.

La concejala de Turismo y Comercio, Jovita Baltasar, ha valorado muy positivamente la jornada asegurando que están «muy satisfechos con la respuesta de la ciudadanía. Hemos conseguido superar las cifras del año pasado y consolidar la Muestra como una cita imprescindible para poner en valor nuestra cocina tradicional. Los Ranxets son parte de nuestra identidad como pueblo, y con este tipo de actividades conseguimos acercarlos a todo el mundo, grandes y pequeños».

Desde la Concejalía de Turismo y Comercio se destaca la importancia de seguir apostando por la promoción gastronómica local y la colaboración del sector de la restauración torrenca, clave para el éxito de la muestra.