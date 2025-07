Joan M. Sardà: «Geográficamente, la Pobla está dentro del Área Metropolitana, pero no nos han invitado a entrar»

Publicado por Creado: Actualizado:

El mal estado del A-27 ha llegado en el Congreso. ¿Se han pronunciado como Ayuntamiento?

«Precisamente hicimos un escrito al Congreso de los Diputados y nos adherimos a una moción que pide arreglar esta carretera. El tramo hasta la Pobla es el más estropeado y somos los primeros afectados.».

¿Tiene esperanzas que se dé respuesta?

«Seguro que sí, es una carretera con mucho tráfico y su estado supone un peligro para los conductores. Ahora ya se ve que se están haciendo algunas intervenciones, pero hace falta una inversión grande».

¿Coge fuerza la idea de trasladar las mercancías ferroviarias al interior, que piensa del proyecto?

«Yo creo que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Tiene que haber consenso en el territorio y no se puede generar desigualdad».

¿Las alternativas que se plantean generan desigualdad?

«La expresión mercancías por el interior tiene algo de clasista, de tratar a los ciudadanos del interior como si fueran de segunda clase, enviando aquello que molesta al interior y dejando lo que es agradable en la costa. Por eso, hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer este trazado por el interior y que no moleste a los ciudadanos de los municipios afectados. Aquello que no es bueno para un ciudadano de la costa tampoco no lo es para uno del interior».

¿El tercer hilo por la costa le parece correcto?

«Creo que esta es una cuestión transitoria, no definitiva. Mientras tanto se está mirando el trazado por el interior. Está muy bien que las mercancías no pasen por la costa, pero no se puede pasar todo a los pueblos industriales».

El tranvía tampoco llegará aquí.

«Sí, parece que todo se ha planteado en la costa, como la concepción del Área Metropolitana».

¿Echa de menos estar en el Área Metropolitana?

«Nosotros geográficamente ya estamos, pero no nos han tenido en cuenta. Creo que esta no es una buena forma de empezar. En los ayuntamientos del entorno de la industria química no nos han dicho nada».

¿Por qué piensa que tenéis que estar?

«El complejo petroquímico tiene una gran afluencia de trabajadores, entonces la movilidad con el resto de municipios es primordial».

¿Lo habéis transmitido a la Diputación?

«No, pero lo planteamos. Tendríamos que tratar de ir a una con el Morell, Vilallonga, Perafort y Puigdelfí. De todos modos consideramos que tendría que haber salido de los promotores».

¿Qué relación tenéis estos municipios?

«Tenemos muy buena relación. Tenemos mucha proximidad y compartimos el complejo petroquímico».

¿Un complejo que vivirá muchas inversiones, como recibís estos anuncios?

«La inversión de la Ecoplanta fue una gran noticia. Es verdad que esta irá al Morell, nosotros hubiéramos preferido nuestro pueblo claro, pero en cualquier caso supone un gran paso adelante para el polígono. Eso nos asegura que tendremos industria por 50 años más, no entraremos en decadencia y todavía creceremos. Creemos que es positivo para todos».

¿La inversión puede llamar a más inversión?

«Sí, es evidente. Este gesto muestra que las siguientes inversiones de Repsol y otras empresas pueden venir aquí. En los próximos años se verá un cambio tecnológico y los avances en la captura de CO2 Esta tecnología, por la cual ya está apostando Repsol, consolida el polígono y permite que pueda crecer. Estos son proyectos de país y de territorio».

¿Hay planes para hacer crecer el parque de vivienda pública?

«La Pobla no es un municipio tensionado. Aquí hay suelo disponible para hacer promociones y de momento parece que está parado. Además hicimos un estudio que mostró que hay 40 pisos en venta».

El municipio está viviendo una transformación urbana. ¿Cuál es el estado de las obras de avenida Cataluña?

«Ahora estamos renovando la tercera fase, se está modernizando mucho y es la entrada principal del municipio. Nos estamos encaminando a calles de plataforma única, accesibles y atractivas. Pronto renovaremos uno de los puentes de la vía, para hacer una acera más ancha».

¿Cuáles son los próximos proyectos?

«Hay un proyecto a punto para licitar este año que es la prolongación de la rambla. Tenemos las expropiaciones a punto ya. Así quedará una gran avenida toda renovada y con una nueva zona verde. La trama urbana del municipio quedará muy potente, ha cambiado mucho».

También hay planes para renovar el complejo Deportivo.

«Si, el equipamiento ha quedado obsoleto y pequeño, hay un plan director aprobado y presentado a los vecinos. Estamos preparando una remodelación total, con un equipo más abierto al municipio y ampliaremos el parking y el skatepark. Dentro ampliaremos las zonas de clases dirigidas zonas de agua y gimnasio. Creemos que es una apuesta valiente porque la población lo requiere. La idea es que este año tengamos el proyecto redactado y listo para salir a licitación. También nos servirá para revitalizar la entrada del municipio».

Este año habéis puesto en marcha unos presupuestos participativos. ¿Cómo ha ido?

«Hemos recibido unas 22 propuestas, ahora estamos haciendo el cribado. Pronto saldrán los proyectos a votación, esperamos que en mayo habrá unas 10 propuestas».

Es una participación alta para el tamaño del municipio.

«Sí, cualquier acto que hacemos contamos con muchísima participación. Nos hace sentir muy orgullosos».