Fermí Puig: «La Feliu no era nada diva y eso hizo que no se la reconociera lo suficiente el valor artístico»

¿A qué Núria conoceremos en tu charla?

«Haré un resumen cronológico de su vida, empezando cuando era pequeña y estudiaba piano, hasta los últimos conciertos y actos públicos. Recorreremos 50 años de trayectoria artística, y lo haremos con proyecciones de diapositivas, grabaciones sonoras (algunos muy curiosos y casi inéditos), canciones...».

Tienes un gran conocimiento del artista, en el plan documental.

«Tengo un archivo que diría que es el más grande de este país con respecto a la música popular de la nueva canción y el rock layetano de los setenta. De hecho, en mi archivo tengo toda la discografía en vinilo desde prácticamente el 59 hasta el 2009, además de miles de recortes de prensa. De Núria Feliu tenía documentación igual que tengo Llach, Serrat, Sisa o de la Dharma. Cuando Núria Feliu se murió, llamé a su sobrina para pedirle un recordatorio y me dijo: ¿Escucha, a ti te interesan los papeles de la tía? Es que ella lo guardaba todo. Y, como he tenido la experiencia de otros archivos importantes que se han acabado tirando o perdiendo, le pedí que me lo guardara. Y resultó que tenía cajas y cajas, porque guardaba recortes de prensa, fotografías, programas de actuaciones, etc. En base a este archivo montamos una exposición al Palau Robert con el Julià Guillamon y el Óscar Dalmau, por donde pasaron 40.000 personas. Fue una lástima que no se hiciera una más reducida para hacerla itinerante. De aquella exposición también salió el libro Núria Feliu Supervedet».

¿La conociste y trataste?

«Sí, nos conocíamos. No tuvimos una relación de amistad, pero sí que hablamos varias veces. Ella sabía que yo tenía este archivo. Una vez le llevé al camerino todos sus discos pequeños (que los tengo todos) y se quedó parada. Desde los 15 años que hago búsqueda, y ahora tengo 60, así que todo lo que es música popular del país, la tengo».

¿Por qué es importante recordar y reivindicar su figura?

«Yo pienso que hay que reivindicar muchas figuras de la canción, como el Ovidi Montllor por ejemplo. En el caso de Núria, hay una cosa que la dijo Serrat cuándo se murió, y es que ella era tan cercana y tan poco diva que eso hizo que no se le diera la importancia que tienen su trayectoria, su obra y su personalidad. Pienso que Núria y Ovidi son los dos intérpretes de canciones más importantes de la canción catalana que hemos tenido sobre un escenario. Los dos venían del mundo del teatro, y eso se notaba a la hora de interpretar las canciones. Núria, por ejemplo, tenía la carrera de piano, pero en el escenario no lo tocó nunca, porque quería tener las manos libres para interpretar lo que cantaba. Después, si analizas su trayectoria, ves que había pisado prácticamente todos los pueblos de Cataluña y que había trabajado mucho en la Comunidad Valenciana y en las Baleares. También era muy luchadora y reivindicativa. Se hizo del sindicato de músicos en los años 70 y era una persona feminista y catalanista. Surgió un icono, pero el hecho de ser tan popular y cercana le restó divismo y que no se le reconociera lo suficiente su valor artístico».

No obstante, se murió sabiéndose muy querida.

«Sí, sí. Piensa que no podía ir por la calle. Le pasaba como Serrat, que la gente la para y le pide fotos... Tienes que pensar que ella no tenía un no para nadie. Se recorría todo el país».

Va, adelántame alguna perlita de las que mostrarás en Constantí.

«Haremos un recorrido por sus canciones, para que se vea que es de las cantantes que tocó más géneros dentro de la canción catalana. Empezó en el teatro, hizo jazz, cuplés, habaneras, musicales... Adelantó algunos de los grandes éxitos de los musicales internacionales: la canción de Maria Magdalena de Jesucristo Superstar, por ejemplo, la cantó cuando aquí todavía no se había estrenado ni el disco, ni el musical ni la película. Escucharemos alguna perla como por ejemplo los jingles que grabó anunciando Cinzano y Gallina Blanca, veremos vídeos y cositas... Es curioso, porque mucha gente que ha escuchado esta conferencia me dice que se pensaban que conocían a Núria Feliu y se han dado cuenta de que en realidad no la conocían nada».