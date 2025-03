Salou reivindica su diversidad culinaria con las Jornadas del Arroz

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Salou acogerá del 28 de marzo al 13 de abril una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de Salou. Este certamen fue la primera propuesta impulsada directamente desde la Asociación de Empresarios de Hostelería Salou y este año llega a su quinta edición. De hecho, las jornadas se han celebrado en cinco ocasiones, pero durante el año 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad a causa de la pandemia.

Pep Moreno, presidente de la asociación y chef del restaurante Deliranto, explica que este ingrediente se escogió para «reflejar la diversidad de restaurantes de Salou», defendiendo que «el arroz está presente en cualquier cultura culinaria». Por este motivo, Moreno defensa que «la creatividad es una de las marcas de estas jornadas».

Los restaurantes participantes ofrecerán un menú libre con el arroz como protagonista. Moreno agradece que se haya llegado a los veinte participantes durante unas fechas «fuera de cualquier temporada», momento en que muchos locales del municipio están cerrados.

Los diferentes menús estarán casados con vinos y cavas de Castell d'Or, patrocinador que se ha sumado este año a la iniciativa. Jordi Amell. CEO de la compañía, defiende que han escogido tres bebidas «muy vinculadas a la propuesta de los restauradores». Así, la empresa cooperativista ofrecerá un cava brut, un moscatel blanco y un vino tinto de la Terra Alta.

Con respecto al arroz, será nuevamente cortesía de la empresa ebrense Bayo. Santos Martínez, director comercial de Bayo, defiende que su producto «está a cuatro pasos de Salou y es una de las zonas más arroceras de la península». Bayo ha sido un patrocinador fijo durante todas las ediciones.

Por su parte, el concejal de Dinamización Económica del Ayuntamiento de Salou, Hèctor Maiquez, afirma que «este es un acontecimiento plenamente consolidado dentro de la agenda gastronómica de Salou». El concejal considera que estas jornadas también se quieren vincular a la capitalidad de la Cultura Catalana, dado que «la gastronomía y la enología son una gran forma de reivindicar la tradición y el producto».

Los restaurantes participantes en esta quinta edición de las Jornadas del Arroz de Salou son: La Taberna del Áncora, Restaurando Bar El Morro, El Racó de Nico, Restaurant Cook & Travel, MRKT Gastrobar, Bufacaldos Restaurant, Malapecora by Bandarra Restaurante, Thai Salou, Arena Restaurant, 4R Casablanca Restaurant, o Mar Restaurant, Caffe di Mare, Amaranto, [M] nudo, La Taska Gastrobar, The Terrace at Hills - Infinitum, Tagliatella Salou, Restaurante Castillo de Javier, Morabito y Deliranto.