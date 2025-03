Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los actos de conmemoración del medio siglo de la recuperación castellera del Catllar han arrancado este domingo con la proyección del documental El Vincle sobre el origen del 5 de 9 con forro de la Colla Jove Xiquets de Tarragona y una mesa redonda con los ocho caps de colla que tienen en su palmarés este castillo.

Es el primer acto de un programa en que se conmemorará haber convertido 'La Raval' en un referente casteller con la festividad de agosto.

«Es una de las festividades top diez de la temporada, de camino a Sant Fèlix, en el Tourmalet casteller. Tenemos una festividad digna de intentar con la singularidad ser una plaza sin grupo propio, eso nos hace más originales», ha indicado Joan Díaz, miembro de la comisión organizadora de las festividades del Catllar.

No tener grupo casteller propio no ha impedido que la plaza de la Villa, más conocida como 'La Raval', se haya convertido en un punto destacado para el mundo casteller a lo largo de los últimos cincuenta años. «El Catllar es una plaza que sabe hacer castillos desde que los castillos no eran castillos», ha apuntado a la ACN Joan Díaz, miembro de la comisión organizadora de las festividades de la localidad.

Entre las singularidades de la plaza, la comisión resalta el tamaño «ideal» para hacer castillos, de la cual destaca la facilidad para tener referencias a la hora de hacer pilares, que ayuda a los chiquillos a subir con confianza. Por otra parte, Díaz ha destacado la relación de complicidad que se ha tejido a lo largo de los años con las acollas que vienen al Catllar.

Los primeros a volver a hacer la aleta después de casi tres cuartos de siglo sin actuaciones documentadas fueron los Nois de la Torre, que en aquel momento todavía no tenían camisa. Con el apoyo de Joan Olivé, una de las figuras destacadas a la hora de organizar festividades en el Catllar, la actuación se pudo hacer durante la media parte de un partido de fútbol de ahora hace cincuenta años.

Más adelante se fueron sumando otros grupos, como Castellers de Altafulla. Con respecto al 5 de 9 con forro, sólo tres grupos lo han llevado a la Raval: la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella Xiquets de Valls y los Castellers de Vilafranca.

Con el tiempo, la festividad del mes de agosto en el Catllar se ha convertido en una cita destacada para muchos grupos, que han llevado a plaza castillos como 5 de 9 con forro, 2 de 9 con forro y manillas, 3 de 9 con forro y la aguja, pilares de 8 con forro y manillas, 4 de 9 con forro y aguja, el 2 de 8 o el 4 de 9, entre otros.

«Cromos tenemos, nos falta el castillo de diez, no renuncio a ello. Siempre se ha dicho que quizás la plaza es demasiado pequeña, pero no, ya hemos hecho el 'cachondeo' con los grupos, hemos tomado las medidas y cabe. Tiene la dificultad que mueve a muchísima gente, pero no descarto verlo», ha indicado Díaz.

Un ciclo para recordar la efeméride de la recuperación

Coincidiendo con la efeméride de la recuperación de los castillos el año 1975 en el Catllar, se ha preparado un ciclo de actividades que se han empezado este domingo para reivindicar la trayectoria castellera del municipio. De esta manera, este domingo el centro cultural ha sido el escenario de la proyección del documental 'El Víncle', producido por el Colla Jove Xiquets de Tarragona, que analiza la relación del grupo con el 5 de 9 con forro. Al mismo tiempo, en el acto también se han reunido los ocho caps de colla que tienen en su palmarés la supercatedral para compartir experiencias.

La próxima actividad incluida en el programa llegará el 18 de mayo, con la festividad protagonizada por los Nois de la Torre y los Castellers de Altafulla. Seguidamente, el 19 de julio, será el turno de los

Nens del Vendrell, Xiquets de Reus y Xiquets de Tarragona, mientras que la festividad de fiesta mayor se celebrará el 23 de agosto con los Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona y la Colla Vella dels Xiquets de Valls.