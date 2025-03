Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Después de una huelga para no pagar el alquiler de unos pisos de InmoCriteria en Salou, el Sindicat de Llogateres consiguió que el Incasòl comprendido las viviendas que afectaban a 23 familias. Aunque los inquilinos celebran poder vivir en «pisos protegidos para siempre», no han visto ninguna mejora.

La portavoz del Sindicat de Llogateres en esta finca, Quica Aguilera, cree que la compra del Incasòl a InmoCriteria hace dos meses fue una «victoria» colectiva, pero lamenta que a día de hoy «no ha cambiado nada».

Aguilera se ha mostrado preocupada porque se les garantizó que tendrían nuevos contratos a otro precio, los cuales todavía no se han materializado, «ni tampoco ha habido cambios en las deficiencias del mantenimiento». Al mismo tiempo, reprochan a la Generalitat que no haya parado las demandas que InmoCriteria interpuso a los vecinos que no abandonaron los pisos cuando se acabó el contrato, las cuales continúan vivas con el Incasòl como demandante.

Aguilera asegura que todos los vecinos denunciados «han mantenido escrupulosamente el pago de las cuotas de alquiler» e insta a la Generalitat a retirar las demandas de desahucio «tal como se había comprometido».