El Parlament de Catalunya ha aprobado una propuesta de resolución impulsada por Junts donde pide al Gobierno que habilite de manera inmediata los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de La Secuita para construir un aparcamiento de superficie con tarifas de bajo coste en la estación Camp de Tarragona de Trenes de Gran Velocidad (TGV).

La propuesta de resolución aprobada también insta al Gobierno a negociar la ampliación de plazas en régimen de abono mensual con ADIF y el Gobierno del Estado para el aparcamiento de pago existente como medida de carácter temporal mientras el nuevo aparcamiento no se materializa.

El diputado de Junts, Jordi Bertran, ha manifestado que «aunque el suelo sea externo a los terrenos ferroviarios, el actual Gobierno de la Generalitat puede negociar con ADIF la incorporación al proyecto de La Secuita. Pero no puede eludir la responsabilidad legal de liderar la habilitación del aparcamiento, 19 años después de la inauguración de la estación».

La estación ferroviaria Camp de Tarragona, ubicada en el término municipal de La Secuita, no cuenta con ninguna conexión de trenes de Cercanías desde ninguna otra estación. Asimismo, las conexiones con autobuses públicos son insuficientes y no se han adecuado a las frecuencias ferroviarias. Tampoco dispone de una línea directa desde Tarragona, sino que forma parte de la línea Tarragona-Valls, por lo que no funciona como lanzadera, como sí que sucede en otras estaciones de ADIF, tanto en Cataluña como en otros territorios del Estado.

La propuesta de resolución ha sido aprobada con los votos a favor de Junts, ERC, PP y Comuns y el voto en contra del PSC.