Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Adif no reanudará las obras del parking provisional en la estación del AVE del Camp de Tarragona. Aunque oficialmente el ente no se ha querido pronunciar, fuentes conocedoras del proyecto han asegurado que no se construirá porque era una actuación «puntual» para atender el aumento de usuarios derivados de los trabajos del túnel de Roda de Berà, que se terminarán este marzo.

El alcalde de la Secuita, Eudald Roca, lamenta que todavía no han recibido respuesta de la documentación requerida en noviembre pasado. Asegura que Adif no está exento de presentarla, aunque los terrenos sean de titularidad ferroviaria. También denuncia que el gobierno español y catalán «no han hecho los deberes» porque la estación todavía no dispone de un plan director después de dieciocho años.

Adif empezó las obras por construir un aparcamiento provisional en la estación del Camp de Tarragona a finales de noviembre. El parking, con un centenar de plazas, tenía que dar respuesta al incremento de viajeros a raíz del corte ferroviario por las obras del túnel de Roda de Berà, iniciado el 1 de octubre. El plazo para llevarlas a cabo era de tres semanas.

Ahora mismo, sobre el terreno, sólo quedan los carteles en que notifican el inicio de los trabajos. Aunque las máquinas empezaron a allanar la zona, dejaron de trabajar porque el consistorio de la Secuita les requirió documentación. «Hicimos una paralización de las obras, dado que no contaban con ninguna comunicación, ningún permiso, ni ningún informe para hacerlas», ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que todavía no han recibido ninguna notificación.

Roca ha vuelto a lamentar que la estación del Camp no disponga de un plan director que recoja todos los usos de la infraestructura. «Hace dieciocho años que reclamamos que se ponga toda esta documentación en regla y a estas alturas todavía lo estamos esperando», ha denunciado. El alcalde recuerda que el Ayuntamiento tramitó el verano pasado la recalificación de los terrenos, que pasaron de rústicos a espacio ferroviario. Con todo, sostiene, que Adif no está exento de presentar la documentación para informar de que «aquello que hace reúne las condiciones adecuadas», aunque los terrenos sean de su titularidad.

«Situaciones peligrosas»

Desde hace años, la imagen de la entrada en la estación del AVE es la misma. Decenas de vehículos aparcados en los arcenes de la carretera y personas caminando con maletas. El jueves pasado, también había cristales en el suelo y un coche totalmente calcinado. «Hay robos continuados en los vehículos, hay sabotajes, hay quemas», ha denunciado el alcalde. Además, ha subrayado que genera «situaciones muy peligrosas» para las personas que dejan sus vehículos, ya que en invierno andan a oscuras. «Me extraña que no haya habido ningún accidente», ha añadido.

«No han hecho los deberes»

Asimismo, Roca ha afirmado que ni el gobierno español ni el catalán han hecho los deberes y ha reclamado soluciones. «Hay un abandono absoluto y eso es intolerable», ha dicho. Según el alcalde, que no se haya resuelto la falta de aparcamiento en la estación es por «dejadez» de las administraciones superiores y del territorio, las cuales no se acaban de creer la importancia de la estación». «Es una estación que mueve a 1.300.000 viajeros al año y va creciendo, estaba pensada para unos 400-450.000 usuarios, casi ha triplicado este número», ha resumido.

Ante estas cifras, Roca lamenta que no se apueste más, ya que conjuntamente con el aeropuerto de Reus, son las dos infraestructuras importantes del Camp de Tarragona. «En este momento, el número de viajeros que mueven las dos es el mismo. No sé por qué desde el territorio y desde Cataluña no se ha creído en su importancia», ha insistido.

Pendientes del plan de conectividad

El año 2017, el Ayuntamiento adquirió unos terrenos próximos a la estación para construir un aparcamiento de unas 650 plazas, de bajo coste, para evitar que los pasajeros aparcaran en los arcenes. La tramitación urbanística se acabó en junio de 2024. Según el alcalde, el problema radica en el hecho de que la Generalitat no ha ejecutado las actuaciones para conectar la estación con la carretera de Pont d'Armentera- la TP-2031 y la TP-2002. «El Ayuntamiento tiene que presentar, que es la última solicitud de Urbanismo, un plan de conectividad del aparcamiento con la estación. Y aquí nos encontramos con que la Generalitat no ha hecho los deberes desde hace catorce años», ha lamentado.

El alcalde destaca que esta conexión permitiría que los usuarios que vienen de los municipios de costa, como Torredembarra, El Vendrell o Altafulla, entre otros, no tuvieran que atravesar los núcleos urbanos. «El Ayuntamiento no puede presentar el documento de conectividad porque estamos pendientes de la ejecución de las conexiones que tiene que hacer la Generalitat», ha remarcado. Y ha añadido que se trata de una rotonda que daría acceso al futuro aparcamiento: «Son dos kilómetros y medio de vial, no estamos hablando de una gran cantidad de dinero». Al mismo tiempo, dice, esta rotonda permitiría trazar un recorrido «seguro» para los usuarios con iluminación y aceras.