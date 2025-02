La CUP asegura que se puede frenar el Hard Rock «sin consecuencias económicas»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La CUP acusa al PSC de «mentir» sobre las indemnizaciones por parar el complejo de ocio que el Hard Rock quiere construir en Vila-seca y Salou. La presidenta del grupo parlamentario del partido, Laia Estrada, asegura que un informe encargado por el Govern en noviembre del 2023 -todavía con ERC- «les da la razón» y permite poner punto final al proyecto «sin consecuencias económicas».

Por este motivo, exige, de nuevo, parar el macroproyecto y reitera que es una «aberración ambiental, social, laboral y nacional». En una atención a medios junto con miembros de la plataforma Aturem Hard Rock, Estrada ha defendido que todo se puede revertir «sin costes para la administración pública». «Es una cuestión de voluntad política», ha afirmado.

La líder de la CUP en el Parlament ha señalado directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y le ha reclamado que pare «de una vez por todas» el macroproyecto, a la vez que le ha pedido «explicaciones». «¿De dónde han salido estas supuestas indemnizaciones?», se ha preguntado.

Estrada también ha avanzado que pedirán la comparecencia de la consellera de Economia, Alícia Romero, para que lo «aclare»; y de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, para que explique «por qué no ha retirado ya» la tramitación del Plan Director Urbanístico. También de miembros del anterior Govern, entre ellos el entonces presidente, Pere Aragonès; la consellera de Economia, Natàlia Mas Guix -de hecho, aseguran que es quien encargó el documento-; y la consejera de Territori, Ester Capella.

Además del Govern, en la atención a medios Estrada ha apelado a ERC, a quienes ha pedido que explique «por qué» no utilizaron el informe que ellos mismos encomendaron cuando estaban al frente del ejecutivo. «El informe lo tenían en la legislatura y no solo no lo utilizaron para poner punto final al Hard Rock, sino que el presidente Aragonés encomendó al Incasòl que retomara las negociaciones», ha criticado. En la misma línea, ha cargado contra «la actitud totalmente miedosa» de los republicanos hacia esta cuestión.

A los Comunes, los anticapitalistas les han pedido «que mantengan su coherencia» y se opongan al Hard Rock. «Que reclamen al PSC el mismo que reclamaron a ERC la legislatura pasada», ha dicho Estrada, que ha recordado que el macroproyecto fue uno de los elementos que acabó provocando la convocatoria avanzada de elecciones.

El informe del Gabinete Jurídico del Govern que ha difundido este martes la CUP no detalla la cuantía a que ascenderían las indemnizaciones para parar el proyecto del Hard Rock. El documento «no considera que pudiera prosperar una eventual reclamación por lucro cesante» por parte de la empresa, pero sí que apunta que «se podría hacer valer un daño emergente en cuanto a los gastos efectuados». Según la CUP, esto consistiría en las fianzas, que han cifrado en 10 millones de euros.