Publicado por Álvaro Rodríguez Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha aprobado inicialmente un proyecto ejecutivo para transformar el tramo menos urbano del paseo 30 de octubre. Esta calle cuenta con una trama integrada en el municipio –entre el Ayuntamiento y la autovía de Reus– y otra que conecta el núcleo urbano con la zona de los Emprius.

Esta segunda, objeto de la remodelación, acaba junto a la avenida de Joan Fuster, vía de conexión con la estación ferroviaria de Salou PortAventura y los principales algunos de los principales accesos del parque temático y sus hoteles.

No obstante, estas dos calles no tienen, de momento, conexión. La respuesta a este problema la dará una rotonda planeada en el cruce de las dos vías a través de un proyecto que no ha sido todavía aprobado.

Además, en este punto también se está finalizando la nueva estación de Adif, motivo que hace prever un importante aumento de la circulación de esta vía. Ante este contexto, el proyecto aprobado por el consistorio busca doblar la capacidad de circulación actual con dos carriles por sentido, igual que sucede a la trama urbana del paseo.

La modificación se hará a través de eliminar el actual carril de aparcamiento y una franja de acera entre la calzada y las jardineras. De esta manera, el Ayuntamiento espera poder dar respuesta al «tráfico atraído por el cual fue pensado el paseo» una vez se finalicen los proyectos de la estación y la rotonda.

El proyecto también implica la construcción de siete nuevos vados en esta vía para crear un nuevo paso entre las aceras de la nueva estación ferroviaria y la zona del parque de los Emprius. El paso de los peatones por esta calle se mantendrá a través de la acera que cruza la coca central y por las aceras de las propiedades privadas paralelas a la carretera.

El proyecto tiene un presupuesto de casi 800.000 euros con IVA y tiene un plazo de ejecución de tres meses y medio.

Un nuevo barrio

La transformación del paseo 30 de octubre responde a un momento de cambio y grandes proyectos en la zona en torno al parque de los Ejidos de Salou. Además de la nueva estación de Adif, este espacio también será la ubicación de la futura zona deportiva del municipio.

Además de los equipamientos, el espacio libre que ofrece este distrito lo ha situado como uno de los que cuenta con más proyección urbanística del Camp de Tarragona. Como ejemplo, está en marcha un proyecto para construir 97 viviendas, con zona comunitaria y cerca de 7.000 metros cuadrados en los terrenos en el sur. Cerca se proyecta otro complejo de 96 viviendas también con amplias zonas comunes.

Estos hechos, sumados a la futura mejora de la conexión con el Centro Recreativo y Turístico, empiezan a dibujar la figura de un nuevo barrio al norte de Salou.