Crisis política en la Pobla de Montornès: dimite el alcalde y dos concejales de ERC

El alcalde de la Pobla de Montornès, Francesc Larios, y los concejales Chelo López-Ibarra y Daniel Guillén han presentado su dimisión en medio de una crisis política que ha sacudido al municipio en los últimos meses. Esta decisión se hará efectiva en el pleno extraordinario convocado para este viernes, dejando la gestión provisional en manos del tercer teniente de alcalde, Èric Vicens, quien asumirá la alcaldía accidental hasta que se decida el nuevo gobierno.

La situación ha llegado a este extremo a causa de la crisis interna que se inició el pasado mes de diciembre cuando Larios intentó doblar el sueldo de Guillén sin consulta previa, hecho que provocó tensiones internas y la denuncia de la concejala Nadine Osaer por coacciones y amenazas.

Según Vicens, «el tándem entre el alcalde y el primer teniente hacía meses que no trabajaba mucho, y el equipo de gobierno estaba fracturado». Además, los presupuestos municipales continúan prorrogados desde diciembre, cosa que está retrasando inversiones clave para el pueblo.

En el último pleno municipal, la situación llegó al punto álgido cuando se aprobó la reducción de los sueldos de los cargos electos hasta el mínimo legal. Esta decisión precipitó la dimisión de Larios, quien reconoció que la situación había tocado fondo y que ya no estaba motivado para continuar. «Vi que no había interés en trabajar y continuar era entrar en una guerra que no quería», afirmó el exalcalde, tal como explica el medio Torredembarra Actualitat.

A partir de ahora se abre un periodo de transición en el que los tres nuevos concejales de ERC tomarán posesión del cargo y se elegirá un nuevo alcalde o alcaldesa. Vicens ha adelantado que la intención es tener el nuevo gobierno constituido antes de acabar el mes de febrero. «Era necesario que Larios y Guillén terminaran por el bien del municipio. Ahora toca centrarnos en reconstruir la estabilidad del consistorio», ha declarado Vicens.

La clave para gobernar

Con la mayoría absoluta de ERC en el pleno municipal, todo apunta que la formación tendrá la llave de la gobernabilidad. No obstante, también se estudia la posibilidad de un ‘gobierno de concentración’ con otros grupos políticos. Mientras tanto, las competencias de Osaer han sido restituidas, ya que habían sido retiradas por Larios el pasado mes de diciembre.

A medida que se concrete el nuevo equipo de gobierno, se desbloqueará la aprobación de los presupuestos y se reanudarán los proyectos. «Tenemos que acelerar la puesta en marcha de inversiones importantes para el municipio que han quedado retrasadas», añade Vicens. El pleno del viernes marcará el inicio de una nueva etapa para la Pobla de Montornès.