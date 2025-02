La espectacular cala a 20 minutos de Tarragona que está a los pies de un castillo del siglo XI

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Verificado por Creado: Actualizado:

Si hay un destino en la costa catalana que combina belleza natural, historia y tranquilidad, es Cala Jovera, una pequeña joya escondida a tan solo 20 minutos de Tarragona. Situada a los pies del Castillo de Tamarit, esta cala ofrece un entorno idílico donde el agua cristalina, la arena dorada y el majestuoso castillo medieval se fusionan en una postal de ensueño.

Una cala de solo 90 metros rodeada de historia

Cala Jovera, también conocida como Cala del Castell por su cercanía al imponente castillo medieval, es una diminuta playa de apenas 90 metros de largo y 20 de ancho. La cala está rodeada por la típica vegetación mediterránea, con un hermoso bosque de pinos que crea una atmósfera tranquila y relajante, perfecta para quienes buscan desconectar.

El Castillo de Tamarit, construido en el siglo XI por los señores de Claramunt para proteger la costa de los ataques piratas, se mantiene en un estado óptimo de conservación. Desde la playa, un sendero atraviesa el bosque y lleva hasta este histórico castillo, que ha sido restaurado y convertido en un espacio ideal para celebraciones de lujo.

Aunque el acceso a Cala Jovera no es sencillo, la experiencia bien vale el esfuerzo. La playa solo es accesible a pie, bajando por unas rocas desde la N-340, dirección al castillo de Tamarit. Aunque las rocas no son de gran dificultad, se recomienda llevar calzado adecuado, ya que las chanclas no son la mejor opción.

El Castillo de Tamarit: historia y restauración

El Castillo de Tamarit, en pie desde el siglo XI, fue erigido para defender la costa de ataques de piratas y ha sido testigo de siglos de historia. A lo largo del tiempo, el castillo ha formado parte de diversas familias, y en el siglo XX, fue adquirido por el millonario estadounidense Charles Deering, quien lo restauró con la ayuda del pintor Ramón Casas. Hoy en día, el castillo sigue siendo un lugar emblemático y exclusivo, conocido por ser uno de los destinos favoritos para bodas de lujo.

De hecho, Andrés Iniesta celebró su boda con Anna Ortiz en este castillo. La ceremonia, que tuvo lugar el 8 de julio de 2012, fue oficiada por el entonces alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros y entre los asistentes que acudieron destacan Leo Messi, Xavi, Vicente del Bosque, David Villa, Carles Puyol, Pep Guardiola o Iker Casillas.

Cómo llegar a Tamarit

El acceso a Tamarit desde Tarragona es fácil y rápido. Desde el centro de la ciudad, se puede llegar en coche en unos 20 minutos por la autovía A-7 y la N-340. Desde Barcelona, el trayecto por la autopista C-32 dura alrededor de 1 hora y 10 minutos. También se puede optar por el transporte público, ya que hay opciones de autobuses que conectan Tarragona con Tamarit.