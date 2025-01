Salou lucirá el color de veinticinco toneladas de confeti para el Coso Blanco

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Gran expectación para celebrar, este sábado, día 1 de febrero, el espectáculo del Coso Blanco, con una previsión de asistencia de unas 50 mil personas. Veintidós cañones lanzarán unas 25 toneladas de confeti ecológico y biodegradable. Hay que destacar que se han adoptado medidas de protección de la arena de la playa, con 500 metros de malla que divide el paseo Jaume I, del punto de inicio de la arena.

Un total de 28 grupos formarán parte del desfile, que se iniciará a partir de las 7 de la tarde en el paseo Jaume I y realizará un recorrido por la C. del Mar, la C. Major, la C. Josep Carner, el Pº. Jaume I, la C. del Mar, y finalizará en la C. Major.

Se calcula que unas 4.000 personas participarán de la fiesta, como integrantes de los grupos. Habrá 29 torres de luz; el sonido saldrá de 200 puntos, y los flashes que pintarán la noche, de 250 sitios. En la plaza delante del Hotel Blaumar se instalará un espacio adaptado para las personas con movilidad reducida.

También es importante destacar el Punto Violeta y Multicolor, que permanecerá abierto al entoldado (paseo Jaume I) las noches del 31 de enero y 1 de febrero. Y durante todo el día del Coso Blanco, para informar, asesorar y acompañar ante situaciones de violencia sexista o cualquier situación de discriminación que se pueda producir en el transcurso de la Fiesta Mayor.

Habrá cortes y restricciones de tráfico en la calle Major y en el paseo Jaume I, que ya lleva cerrado varios días con motivo de los trabajos de instalación de toda la infraestructura. También habrá un refuerzo especial en el ámbito de la seguridad.