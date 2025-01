Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este viernes por la noche, Salou encendió la mecha de su Fiesta Mayor de Invierno 2025, una celebración que, durante 10 días, llenará las calles del municipio con una combinación perfecta de cultura, tradición, diversión, música, humor y hermandad. Con el lema «guapa, avispada y divertida», la programación de este año refleja el carácter vivo y acogedor de los salouenses, con una oferta de actividades pensadas para todos los públicos.

El Teatro Auditorio de Salou (TAS) fue el escenario de un acto inaugural que reunió centenares de personas en un ambiente de fiesta, emoción y hermandad.

El pregonero de este año, Carlos Latre, fue recibido con entusiasmo por el alcalde Pere Granados y varios concejales antes de empezar el acto. A su llegada, el humorista tarraconense firmó el Libro de Honor, dejando un mensaje lleno de afecto: «Salou es felicitado en estado puro. Es un lugar mágico, lleno de alegría, tradición y hermandad. Gracias para hacerme sentir como casa en esta fiesta tan especial».

Un inicio solemne y lleno de emoción en el TAS

El acto inaugural empezó con la proyección de un emotivo vídeo alusivo a la Fiesta Mayor, que sirvió como preludio a las intervenciones. Acto seguido, el concejal de Festes, Xavier Montalà, dio el pistoletazo de salida al acontecimiento con un discurso cargado de sentimiento, destacando la importancia de la fiesta como punto de encuentro para la comunidad:

«La Fiesta Mayor de Invierno no es sólo una celebración; es el momento de reencontrarnos como pueblo, de compartir momentos inolvidables con nuestros vecinos y de disfrutar de una programación que incluye cultura, deporte, tradición, gastronomía y, por descontado, mucha diversión».

El concejal quiso poner en valor la tarea de las asociaciones, entidades y voluntarios que han hecho posible esta edición: «Salou tiene un tejido asociativo que es el auténtico motor de la fiesta. Sin su dedicación y entusiasmo, esta celebración no sería posible. Aquí somos sentimentales, y el confeti que nos cae encima al Cuerpo Blanco es una metáfora de la alegría que nos une».

Elección de las Herederas y el Heredero

Uno de los momentos más solemnes de la noche fue la proclamación de las Herederas y el Heredero para el año 2025, un acto que reafirmó el compromiso de Salou con sus raíces culturales y con la preservación de las tradiciones catalanas.

El alcalde Pere Granados dedicó unas palabras de agradecimiento a los representantes salientes y dio la bienvenida a los nuevos, destacando su papel como embajadores de la identidad salouense.

«Esta es nuestra fiesta más genuina, la que más identifica quién somos como salouenses. Con cada confeti que cae, con cada música que suena, recordamos nuestro orgullo como comunidad. Es un momento de reencuentro, de unión y de hermandad que nos hace más fuertes como pueblo».

Granados también destacó la oportunidad que representa la designación de Salou como Capital de la Cultura Catalana 2025: «Este año tenemos una oportunidad única para proyectar en el mundo nuestra riqueza cultural y demostrar que Salou es mucho más que un destino turístico. Somos cultura, somos historia, somos tradición, y lo haremos visible con esta distinción que nos llena de orgullo».

Carlos Latre : Salou , capital de las emociones

El punto álgido de la noche llegó con el pregón de Carlos Latre, que fue recibido con una ovación espectacular. El humorista cautivó al público con su inconfundible estilo, combinando momentos de humor e imitando a famosos y con reflexiones emotivas sobre la magia de Salou y su gente.

«Salou es alegría, hermandad, confeti en el aire y música en el corazón. Aquí no sólo se celebra, sino que se vive cada momento con intensidad. Es un honor formar parte de una fiesta que refleja la esencia de un pueblo tan vivo y auténtico». Para el showman tarraconense, Salou es un faro de luz y la capital de muchas de nuestras emociones.

Latre también aprovechó la ocasión para recordar sus inicios como locutor en la Cadena SER – Radio Salou, donde empezó su trayectoria como humorista e imitador. «Nunca me habría imaginado que un día sería el pregonero de la Fiesta Mayor de Salou. Es un honor estar aquí y vivir este momento tan especial con vosotros»: «en Salou está donde me adobé en la radio».

Durante su pregón dio un repaso a los lugares y a la vida más genuina del municipio. «Salou siempre me he sentido como mi casa», dijo, añadiendo que Salou es una ciudad en permanente evolución: «Salou es una obra de arte bien bonita, es una ciudad donde siempre me he sentido feliz».

La traca, el pistoletazo de salida oficial

Una vez finalizados los discursos, el alcalde Pere Granados, Carlos Latre, el concejal Xavier Montalà y un representante de la Asociación Sal-i-ou salieron al exterior para encender la traca inaugural, que marcó el comienzo de los 10 días de fiesta.