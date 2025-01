‘Dokum’ i la màgia de la incertesa

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Un pallasso, un càsting, i un final imprevisible. Aquesta és l’essència de Dokum, el primer espectacle en solitari de l’actor tarragoní Héctor de la Salud. Es tracta d’un xou de carrer per a tots els públics que combina l’humor gestual, la improvisació i el clown més pur.

«És un espectacle en solitari, però irònicament, protagonitzat per un pallasso que mai està sol», explica de la Salud. I és que aquest sempre estarà acompanyat per un membre del públic. «Això fa que cada funció sigui única, perquè no hi ha manera de saber com reaccionarà la persona triada», apunta.

L’espectacle, explica, està format per diferents gags participatius units per un mateix fil conductor: el gran càsting. D’aquesta manera, el protagonista s’haurà d’enfrontar a una sèrie de proves, però necessitarà l’ajuda del públic per poder superar-les. El primer repte al qual haurà de fer cara l’actor, però, arribarà el 25 de gener, amb la preestrena de l’espectacle a la Pobla de Mafumet. «Allà és on es veurà què funciona, què no, quines modificacions cal fer abans de l’estrena oficial, etc», explica de la Salud.

Ja queden pocs dies perquè Dokum surti al carrer per primera vegada. Fins llavors, al xou encara li queden unes quantes hores al taller. «Últimament, passo entre 8 i 9 hores diàries tancat al local ultimant detalls i acabant de polir-ho tot. Evidentment, per molts assajos que faci sempre hi haurà una part que no podré controlar, ja que no depèn de mi», afirma l’actor. Un fet que, lluny d’angoixar-lo, l’incentiva. «Personalment, m’encanta aquesta part imprevisible, tenir aquest cuquet viu i no saber per on sortirà la cosa. Sempre hi ha un punt d’incertesa, i això és màgic», assegura l’actor.

De la Salud no és cap novell en el món de la improvisació còmica i els espectacles participatius. Ja fa vint anys que l’artista fa riure, primer en espectacles de carrer a PortAventura World i parcs temàtics al Japó, després amb la seva companyia, Toc de Gresca.

Ara, per primera vegada, ha decidit posar-se el vestit de pallasso tot sol. Aquest procés, apunta, no ha estat fàcil. «Volia evitar el càrrec burocràtic de les subvencions, així que és un espectacle completament autofinançat. Evidentment, això ha fet que em costés més treure’l al carrer», admet l’actor. L’esforç, però, ha valgut la pena.

«Ha estat complicat, tant a nivell econòmic com artístic, però també està sent una de les experiències més gratificants de la meva carrera. És una oportunitat per ensenyar tot el que he après amb un espectacle que és cent per cent jo», explica de la Salud. Tot i ser una funció en solitari, explica, la seva elaboració no ho ha sigut. Ha estat gràcies a la direcció de Juan Carlos Edo, el vestuari de Cristina López, l’attrezzo de Josep Pijuan i la música de Xavi de la Salud, que l’artista ha pogut donar forma a les seves idees.

«El meu objectiu és fer desaparèixer els problemes del públic durant almenys 50 minuts. Aconseguir que deixin enrere les seves preocupacions i divertir-se durant una estona», afirma el còmic. La primera funció de Dokum tindrà lloc a les 12 hores al pavelló de la Pobla de Mafumet.