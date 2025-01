Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

En Vila-seca ya ha arrancado el programa de fiestas, con dos semanas cargadas de actos. ¿Cómo se presenta, este año?

«De alguna manera, la Fiesta Mayor de Vila-seca es una fiesta llena de certezas, en el sentido de que todo el mundo sabe cuándo será y cuáles son los platos fuertes, porque está muy vinculada a la tradición, independientemente de toda la oferta cultural y de ocio que la complementan. Todo el mundo espera Sant Antoni, la Carrera de caballos, los Tres Tombs y toda la actividad que tiene que ver con las entidades y la tradición. Después, a partir de aquí, están todas las propuestas nuevas, porque nuestra fiesta está en continua evolución».

Entre las novedades de este año está el nuevo Ball de Pastorets. El hecho de que se incorporen nuevos elementos al Séquito es una buena señal para la ciudad.

«La ciudad de Vila-seca sigue creciendo y, en la medida en que una ciudad crece, su cultura, tradiciones y entidades tienen que crecer de manera igual. El hecho de que eso pase en Vila-seca demuestra que hay una buena conexión entre una cosa y la otra. También es señal que la población ve las entidades como una cosa próxima e importante para la ciudad».

Otro hecho destacado en el municipio es la celebración de los 150 años de la Societat El Fénix.

«El Fènix es una entidad histórica, junto con otros que tenemos en el municipio, que vuelve a coger un nuevo impulso. El relevo generacional es bueno, porque implica que hay dinamismo y una voluntad de impulsar nuevas iniciativas. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos».

El mejor pregonero del mundo

El pregonero de este año es el cocinero Eduard Xatruch. ¿Qué valores cree que representa, este vilasecano?

«Hace años que Eduard se merecía ser pregonero. Viendo su manera trabajar y su perseverancia, yo siempre había tenido la certeza, aunque él nunca lo reconocía, porque es una persona muy sencilla y humilde, que algún día ganaría el premio de The Best Chef Awards. Así que he querido esperar a que ganara este galardón, que estaba convencido que acabaría siendo para él, para hacerlo pregonero. Pienso que es muy bonito tenerlo en el momento que ha ganado el reconocimiento como Mejor restaurante del mundo, porque es como la guinda de toda una trayectoria. Así, lo podemos celebrar también desde Vila-seca».

Uno de los platos estrella de la Fiesta Mayor sigue en el Cos de Sant Antoni, con los caballos como grandes protagonistas. ¿No es una lástima que una carrera tan potente, que congrega tantos y tantos espectadores, sólo se haga una vez al año?

«Hemos estado valorando hacerla dos veces, en enero y en verano. Incluso ha habido interés por parte de asociaciones hípicas, pero en Cataluña es complicado, sobre todo si quieres tener una carrera importante, porque los elementos que pueden ayudar a financiar toda la infraestructura están asociados a la apuesta. A día de hoy no se dan las condiciones para encontrar una manera por la que el hipódromo o las carreras de caballo estén asociadas a este circuito de apuestas si la Generalitat no da apoyo a través de diferentes convenios. Y lo veo difícil, por la opinión y la visión que se tiene sobre el juego. De todos modos, en nuestra Fiesta de Invierno hemos conseguido un buen equilibrio, porque las apuestas son muy familiares, el juego es la fiesta, que tiene que ver con la tradición (a pesar de estar correctamente regulada). En las carreras de caballos que se hacen por ejemplo en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid encuentras a muchas familias que van a comerse una hamburguesa, a ver los caballos... Toda la infraestructura está cuidada al detalle y hace pensar en un modelo muy americano, un poco como aquello de Los Hermanos Marx y Un día en las carreras. A nosotros nos gustaría, pero en nuestro país no se dan las circunstancias para poder hacerlo».

¿La Fiesta Mayor de Vila-seca todavía tiene recorrido para seguir creciendo?

«Nuestra fiesta está muy bien pensada, y adaptada, desde una visión ambiciosa, a lo que somos como ciudad. Programamos casi sesenta actos en dos semanas y pico. Cuando lo explicamos fuera, lo ven incluso exagerado, pero la hacemos durar porque tenemos muchas actividades importantes que tienen que ver con la tradición, y no lo podemos poner todo en uno o dos fines de semana. Sí que tiene recorrido para seguir creciendo, pero lo tiene que hacer de una manera orgánica».

¿Hacia dónde tiene que crecer?

«Por una parte, tenemos que estar muy pendientes de las novedades y la innovación, de los gustos de la gente y de lo que se lleva en cada momento. Y, después, hay que potenciar nuestro pilar, las tradiciones y la cultura».