Absuelven a una interna de Mas d'Enric acusada de haber incendiado el colchón de su celda

El Audiencia Provincial de Tarragona ha absuelto una interna de Mas d'Enric acusada de haber incendiado el colchón de su celda en 2020. En un acuerdo de conformidad entre la defensa y Fiscalía, la magistrada del caso ha avalado el informe que considera inimputable la mujer atendiendo los problemas de drogadicción y trastornos emocionales que presenta.

El ministerio público pedía una pena de quince años por un delito de incendio y un delito leve de daños. La mujer tendrá que pagar una multa como responsabilidad civil de 418,19 euros en concepto de los daños ocasionados. Al mismo tiempo, la magistrada ha ordena el ingreso en centro terapéutico durante un periodo máximo de diez años una vez la presa acabe la pena por la que está ingresada en el centro penitenciario.

Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar el 14 de diciembre de 2020, cuando la presa pidió bajar al patio. Una petición que fue denegada, ya que la bajada del resto de internas se había hecho diez minutos antes. Ante la negativa, la mujer empezó a increpar a los funcionarios de la prisión e incendió el colchón y el cojín de la celda. La interna también tiró varios objetos desde la ventana de la habitación hacia el patio.

Por todo ello, se activó el código rojo del centro. A raíz del incidente, se le requirió que saliera de la celda, pero se negó y tuvo que ser desalojada por funcionarias del centro. El incendio se pudo apagar por parte de los trabajadores de la prisión, con un extintor en polvo. A la vez, una trabajadora de Mas d'Enric tuvo que ser atendida por el médico de guardia por un ataque de histeria.

El ministerio fiscal señalaba que los hechos constituían dos delitos; uno de incendio por el que le pedían inicialmente quince años de prisión y uno leve por daños por el que se le ha impuesto una multa de un mes y quince días de seis euros diarios para sufragar los daños materiales ocasionados. La multa económica que tendrá que hacer frente la acusada se eleva a los 418,19 euros. La mujer se ha sometido a una visita médica forense en que se ha determinado que sufre psicosis, dependencia de drogas, trastorno de personalidad no especificado y trastorno de ansiedad no especificado. Al mismo tiempo, el informe apunta que no puede ser imputable por los delitos por los que se la acusaba, ya que sus capacidades volitivas podían estar afectadas en grado moderado-severo.