Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Ruslana, Paula Koops y Chiara Oliver son las cabezas de cartel de la nueva edición del Calafell Festival Weekend. En el acontecimiento, que se celebrará del 1 al 4 de mayo de 2025, también participarán Manu Guix y El Pot Petit.

El festival tendrá lugar en el parque de la Sínia, en Calafell. El recinto abrirá sus puertas a las 10 h y permanecerá abierto hasta las 14 h. Por la tarde, abrirá de nuevo a las 17 h.

La primera artista confirmada para el 1 de mayo es Paula Koops. La cantante madrileña subirá al escenario a las 19.30 h, haciendo vibrar al público con su pop nostálgico, una fusión entre el sonido de los hits del 2.000 y las tendencias musicales actuales.

Acto seguido, será el turno de Ruslana. La tercera finalista de Operación Triunfo 2023 presentará su primer álbum Génesis, con temas como Las chicas malas desafinan, La balada, o Me he colgado de mí ex, su colaboración con Paula Koops, entre otros.

El día 2 arrancará con la actuación del Pot Petit. Lo hará a las 11.30 h con el espectáculo de su nueva gira El gran salt!. Por la tarde, a las 19.30 h, subirá al escenario el cantante, compositor, pianista y director musical, Manu Guix.

Más tarde, a las 21.30 h, será la exconcursante de Operación Triunfo 2023, Chiara Oliver, quien compartirá su música con el público. La artista menorquina interpretará temas de sus EP La libreta rosa y La última página entre otros.

Les entradas para estos dos primeros días ya están disponibles en la web del festival. El abono para los dos días se puede adquirir por un precio que varía de entre los 20 y los 65 euros, dependiendo del tipo de entrada. También se puede comprar el acceso para un único día desde 15 euros o para ver El Pot Petit, desde 12 euros.