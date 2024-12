The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino de los Estados Unidos.Booking

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido este martes que el ejecutivo y el PSC estén a favor de seguir tramitando el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock en Salau-Vilaseca mientras al mismo tiempo se impulsan cambios en la fiscalidad del juego -que perjudicarían los beneficios que tenía el proyecto.

En este sentido, Paneque asegura que las dos estrategias son compatibles para «cumplir absolutamente» el pacto de investidura cerrado con los Comuns y, al mismo tiempo, seguir con la tramitación de un proyecto «importante para el territorio». «No estamos facilitando ni obstaculizando el proyecto», ha dicho, sin querer decir si el Govern está a favor o en contra que se materialice.

Paneque ha asegurado que desde el Govern lo que se está haciendo es cumplir con la legalidad y con los compromisos. «Estamos tramitando un plan director y no hacerlo sería ir contra norma, se podría considerar prevaricación. La normativa urbanística es clara», ha dicho, añadiendo que el pacto con los Comuns que les ha llevado a modificar la ley «decía que se igualaría la fiscalidad a la que existía previamente». «El cumplimiento del acuerdo de investidura es absoluto», ha dicho, ante las sospechas de algunos sectores que el Govern pueda estar arrastrando los pies para hacer efectivo el pacto con los Comuns.

Por otra parte, mantiene que la clave para saber si el Hard Rock se hará o no finalmente la tendrán los empresarios impulsores del proyecto. «Desde el gobierno no sabemos ni estimamos cuál será la decisión que no nos corresponde. Nosotros damos cumplimiento al acuerdo por la fiscalidad del juego y damos continuidad a un PDU que se tiene que tramitar. Y el promotor es quien tiene que comunicar cuándo llegue el momento qué quiere hacer», ha dicho.