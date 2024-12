L’estrella del jazz Paquito D’Rivera, solidari a Vila-seca

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

És un fet extraordinari poder escoltar en directe Paquito D’Rivera, llegenda del jazz, guanyador de setze premis Grammy i Latin Grammy i Medalla Nacional de les Arts dels EUA, entre molts altres reconeixements. Això es podrà fer aquest pròxim divendres, 13 de desembre, perquè aquesta gran figura de la música ha acceptat actuar a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca i alinear-se així amb el projecte solidari a favor de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

D’aquesta manera, el divendres l’Auditori de Vila-seca acollirà la 22è Gala solidària que, enguany, tindrà regust de jazz. El saxofonista i clarinetista cubà actuarà acompanyat de grans espases de la música: Pepe Rivero (piano), Ángela Cervantes (veu) i Sebastián Laverde (vibràfon), en el que es preveu que serà un concert inoblidable.

«Un any més, reprenem la nostra cita amb la solidaritat», anunciava Manuela Moya, presidenta de la Fundació Auditori Josep Carreras, aquest dimecres en la presentació de la Gala. Moya va estar escortada per Alexis Gómez, director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Tarragona, partner en la iniciativa, i Frank Pérez, responsable d’iniciatives solidàries de la Fundació Josep Carreras.

Pérez va explicar que, en aquestes 22 edicions de la Gala solidària, Vila-seca i tot el públic que cada any omple l’Auditori han contruibuït ja amb més de 180.000 euros a la Fundació. El mateix responsable també va explicar que l’Institut d’Investigació Josep Carreras, dedicat específicament a la investigació de malalties oncològiques de la sang, compta amb més de 400 investigadors i més de 50 línies de recerca. «Anualment destinem milions d’euros a aquest projecte», detallava.

Pérez també va aprofitar per explicar altres línies de treball de la Fundació, com ara el Registre de donants de medul·la òssia, un projecte impulsat des del centre que aquest 2024 ja ha superat el mig milió d’inscrits «amb tot el que això representa pel que fa a esperança i vida».

Des de la Fundació també es treballa per oferir pisos d’acollida a malalts i familiars de fora de Barcelona que s’han de desplaçar a la ciutat per rebre tractaments, així com per impulsar la Xarxa d’Imparables, pensada per al suport emocional mutu.

«Tot això no seria possible sense el compromís a llarg termini d’iniciatives com la de Vila-seca i la resposta de la societat a aquests projectes. I no només amb el seu suport econòmic, sinó perquè, a la llarga, s’acaben convertint en ambaixadors de la Fundació, fet que per a nosaltres té un gran valor», va concloure Pérez. El preu de les entrades és de 30 euros i es poden comprar a www.entrades.vila-seca.cat. També es poden adquirir localitats de Fila Zero (CaixaBank ES66 2100 0154 4702 0033 5708).