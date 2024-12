Altafulla reduce las bonificaciones para instalar placas fotovoltaicas

Publicado por Álvaro Rodríguez Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla votó favorablemente a reducir las bonificaciones para instalar placas solares en el municipio en el plenario municipal del pasado 25 de noviembre. El consistorio aprobó hace un tiempo una bonificación fiscal del 50% del IBI para aquellos ciudadanos que instalaran placas solares en sus viviendas bajo un máximo de 1.000 euros. La medida aprobada en el último pleno reducirá este tope a los 300 euros, propiciando que algunos vecinos que habían sacado adelante esta instalación verán aumentado este impuesto el próximo año.

La medida, aprobada con los votos favorables del gobierno municipal y con la negativa de Alternativa Altafulla, forma parte de la reestructuración fiscal que está realizando el Ayuntamiento con el fin de sanear sus cuentas. Jordi Molinera, coalcalde de Altafulla, asegura haber tomado esta decisión porque esta instalación «ya está bonificada a través de las ayudas europeas o las que ofrece la Generalitat». Además, Molinera remarca que este reajuste «sólo afectará a las familias con más riqueza y las que tenían un IBI de unos 700 euros no verán aumentada la factura».

No obstante, la iniciativa ha creado la indignación entre algunos de los vecinos del municipio, los cuales han creado un grupo de WhatsApp para compartir su situación. Pedro Maroto, uno de los vecinos afectados por la medida, asegura que hay un total de 250 familias que verán incrementado su IBI. El vecino expresa que algunos de los afectados no han sido capaces de acceder todavía a ninguna bonificación porque han acabado de instalar las placas durante este año.

Ante esto, la agrupación vecinal está buscando la manera de enviar alegaciones contra esta modificación y ha hablado con algunos de los grupos de la oposición para poder hacer presión. Maroto detalla que también tienen intenciones de acudir al siguiente consejo plenario para mostrar su indignación.

Francesc Farré, concejal de Alternativa Altafulla, calcula que la medida supondrá un ahorro de 71.200 euros para el Ayuntamiento de Altafulla, criticando que las familias afectadas tengan que cargar con este gasto. Además, el concejal en la oposición señaló como una «contradicción», el hecho de que «se defienda el despliegue de placas fotovoltaicas mientras se reduce en un 70% las bonificaciones de estas».

No obstante, Jordi Molinera considera que poner placas solares en Altafulla «sale cap per mans» gracias a las diferentes ayudas que existen. El coalcalde explica que «seguirá habiendo bonificaciones, pero puede ser que no tanto», señalando que «no tendrían que ir destinadas a casas con 1500 metros cuadrados de jardín».