Vila-seca en Comú votarà en contra de los presupuestos municipales

El grupo municipal de Vila-seca en Comú ha anunciado que votará en contra de los presupuestos presentados por el gobierno del Ayuntamiento de Vila-seca para el próximo ejercicio. La formación considera que los presupuestos presentados estan «lejos de atender las demandas y necesidades reales de la ciudadanía y que perpetúan un modelo que prioriza intereses alejados de la mayoría social».

«Una vez más, se pone por delante el cemento, los grandes proyectos y las políticas de escaparate, mientras las necesidades urgentes de las familias trabajadoras de Vila-seca quedan en un segundo plano», ha denunciado Vila-seca en Comú.

Los Comuns han señalado que la propuesta presupuestaria no incluye partidas suficientes para reforzar servicios públicos esenciales como la vivienda, la sanidad o la educación. En un contexto de aumento del coste de la vida, donde muchas familias de Vila-seca luchan para llegar a fin de mes, el gobierno municipal opta por «mirar hacia otro lado».

El grupo municipal lamenta que sus propuestas hayan sido sistemáticamente ignoradas. Entre ellas, se encontraban medidas concretas como el aumento del presupuesto para políticas de vivienda; el refuerzo de los servicios sociales; o más inversión en sostenibilidad y transporte público.

«Estamos ante unos presupuestos continuistas que no responden a los retos que enfrentamos como sociedad. El cambio climático, la emergencia habitacional, la precariedad laboral y la desigualdad no pueden esperar más. Vila-seca necesita un giro radical en sus prioridades, y estos presupuestos demuestran que el actual equipo de gobierno no está a la altura de ese desafío», ha señalado Núria Miret portavoz de Vila-seca en Comú.

El grupo municipal ha reafirmado su compromiso con una Vila-seca más justa, verde y feminista. «Seguiremos trabajando desde la oposición para que la voz de la mayoría social, de los jóvenes, las mujeres, los pensionistas y las familias trabajadoras, se escuche alto y claro. No aceptaremos políticas que perpetúen un modelo injusto y excluyente», han concluido.