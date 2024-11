El Parlament aprueba solicitar la comparecencia de Paneque y Puente por los cortes de las obras en Roda

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Comisión de Territorio y Vivienda ha aprobado por unanimidad la solicitud de comparecencia de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en el Parlamento para explicar el plan de transporte alternativo de Rodalies en las comarcas de Tarragona por las obras en el túnel de Roda de Berà. Los diputados también han votado a favor de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en este caso con los 12 votos a favor y cinco en contra, correspondientes a los diputados del PSC.

Las dos solicitudes de comparecencia se presentaron a mediados del mes pasado a instancias de ERC. La diputada republicana Laura Vilagrà ha defendido que el ministro comparezca para «asegurar que el Estado pague el coste del plan alternativo de transporte».

En su intervención, Vilagrà ha remarcado que el plan es «insuficiente» y que hay que reforzarlo. En este sentido, ha denunciado que los buses del PAT y los trenes no son suficientes para meter a todos los viajeros. «A menudo vemos que las partes no se cierran de tantas personas que hay. Lo habíamos visto en Japón pero ahora también en el Camp de Tarragona y en las Terres de l'Ebre», ha comentado Vilagrà, que ha añadido que la información no es «la adecuada».

Precisamente, este miércoles, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitado las obras en el túnel de Roda de Berà y ha asegurado que las trabajos siguen el ritmo previsto y que el restablecimiento del servicio se mantiene para marzo. Paneque ha destacado que las obras «son de especial importancia, no sólo para la mejora de la movilidad de Rodalies hacia Barcelona, sino especialmente para la finalización del corredor mediterráneo».