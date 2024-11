El Festival Internacional de Cortometrajes de Vilaseca cierra la novena edición con más de 2.500 asistentes

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cortometrajes de Vilaseca (FICVI) ha anunciado el palmarés de la novena edición, en la que La Gran Obra d'Alex Lora y Tesoro de Carmen Álvarez se han llevado el galardón nacional en ficción y animación respectivamente. A la distinción se añade la preselección de los Goya, un hito que según la directora artística del FICVI, Alba Bresolí, reafirma el talento emergente.

Durante nueve días de proyecciones, se han estrenado doce filmes catalanes, dos españoles y otros cortometrajes que también son candidatos a los Óscars. «Es muy bonito que el FICVI está posicionando y marcando una programación que reafirma la calidad de los cortometrajes», ha apuntado a la ACN. Según la organización, más de 2.500 personas han participado en esta edición.

El palmarés lo ha completado The Mysterious Adventures Of Claude Conseil de Marie-Lola Terver & Paul Jousselin con el premio a mejor cortometraje internacional de ficción, There are People in the Forest de Szymon Ruczynski como a mejor cortometraje internacional de animación, Ei Temi de Marta Aguilella Antolí, Arnau Belloc Lorite y Jesús Minchón Rodicio se ha llevado el galardón en mejor cortometraje documental y Els buits de Sofia Esteve, Isa Luengo y Marina Freixa Roca se ha llevado el premio DO Catalonia.

El Jurado Joven, por su parte, ha distinguido L'armari vinent de Martí Madaula y el público ha premiado Dol i fa sol de Maria Besora y Pep Garrido. Con respecto a los premios in situ, el primer premio ha sido para Retrat d'un vampir y el segundo para Ezequiel.

En declaraciones a la ACN, el director de lo mejor corto internacional de animación del noveno FICVI, Szymon Ruczynski, ha destacado la oportunidad que supone haber presentado el filme en Vilaseca. «Me ha hecho constatar que la película es universal y se entiende por todas partes. Es un tema duro y triste, pero para mí significa mucho que se pueda proyectar internacionalmente», ha aseverado. There are people in the forest trata sobre la problemática que rodea la crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia en una historia de animación dirigida tanto en el público infantil como el adulto.

Más de 2.500 personas en la novena edición del FICVI

Los premios se han dado a conocer durante la gala de clausura celebrada en la bodega de Vilaseca (Tarragonès) este sábado por la noche. A lo largo de la novena edición, la organización calcula que más de 2.500 personas han participado en el FICVI, ya sea como espectadores o bien en talleres para profesionales y para público cinéfilo. Durante nueve días, se han proyectado más 50 cortometrajes y se han celebrado una decena de coloquios para convertir Vilaseca en un punto de encuentro para los amantes del séptimo arte.

La directora artística del festival, Alba Bresolí, ha señalado que en esta ocasión, las proyecciones han compartido un hilo conductor y se han agrupado a través de las relaciones humanas que despertaba cada película con qué se han organizado «viajes temáticos» donde se han tratado temáticas como el tiempo vital, las migraciones o travesías personales. Al mismo tiempo, Bresolí ha reivindicado el FICVI como un punto de encuentro para el talento cinematográfico emergente.

El festival se despedirá definitivamente de la novena edición este domingo, en una jornada en que se podrán ver los diez cortometrajes ganadores en una sesión final que se celebrará a las siete de la noche en la Bodega de Vilaseca. Como en todas las proyecciones anteriores, el acceso será libre y la entrada gratuita.