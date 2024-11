PortAventura Convention Centre, uno de los mejores espacios para acontecimientos de Europa

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

PortAventura Convention Centre ha seguido posicionando como uno de los centros de convenciones más destacados de Europa este 2024, apoyado por reconocimientos internacionales en acontecimientos como los Global Eventex Awards o los M&IT Awards de Londres, entre otros. Estos galardones destacan su compromiso con la excelencia en la prestación de servicios para acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional en el sector MICE.

Desde enero, el centro ha albergado más de 200 acontecimientos, con más de 47 mil asistentes, y se prevé que esta cifra supere los 60 mil al finalizar el año, posicionándose como destino ideal para la celebración de grandes acontecimientos, congresos y convenciones, gracias a su infraestructura de vanguardia y su enfoque en la sostenibilidad y la innovación.

«Este año está siendo excepcional para nosotros. Hemos seguido creciendo, pero manteniendo el compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Todos estos reconocimientos son un reflejo del esfuerzo y dedicación de nuestro equipo, así como de la confianza en que nos otorgan a nuestros clientes», ha comentado Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events. «De cara al futuro seguimos con la mirada puesta en nuevos mercados y sectores, priorizando siempre la experiencia de nuestros clientes y nuestro modelo de gestión responsable».

Prestigiosas distinciones

Este 2024, PortAventura Business & Events ha sido galardonado con varios premios internacionales que destacan su excelencia en la gestión de acontecimientos y espacios. En los Global Eventex Awards 2024, recibió el oro en la categoría de 'Large Venue' y la plata en 'People's Choice Hotel'.

Además, ha sido nombrado 'Mejor Centro de Convenciones de España 2024' en los World MICE Awards, celebrados aen Ho Chi Minh y ha obtenido el oro en los M&IT Awards de Londres como 'Best Overseas Conference Centre'. Su capacidad para combinar instalaciones de última generación con un enfoque sostenible también le ha valido la plata en la categoría de 'Mejor Espacio' en los premios Eventoplus.

Destino preferido para empresas punteras

A lo largo del 2024, el PortAventura Convention Centre ha sido el escenario de una amplia variedad de acontecimientos de gran envergadura que reflejan su capacidad para acoger encuentros de diferentes sectores. Entre los más destacados, MSP GLOBAL reunió a más de 2.000 asistentes, consolidándose como uno de los acontecimientos más concurridos del año.

Por su parte, la compañía francesa B&B Hotels congregó 1.300 participantes en su convención anual, mientras que Kubota atrajo a 1.000 profesionales del sector agrícola. Además de estos acontecimientos, otras grandes compañías como BET TRAVEL, SMA Solar y Toskani Cosmetics también escogieron el Convention Centre para sus reuniones y convenciones este 2024, reafirmando su posición como un lugar de referencia para encuentros empresariales.

En los últimos años, PortAventura Business & Events ha acogido acontecimientos de gran magnitud de grandes compañías nacionales como Mediapro, Seat o BBVA, pero especialmente de grandes empresas internacionales y de sectores muy diversos, como es el caso de Coca-Cola, MARS Iberia, Danone, Repsol, Telefónica, Vodafone, Nespresso, Nestlé, Levi's, o Ericsson, entre otros, poniendo de manifiesto la versatilidad y adaptación de todos los espacios de PortAventura Convention Centre y el gran punto de referencia que supone para la celebración de encuentros empresariales en Europa.

PortAventura Business & Events se distingue como uno de los principales destinos de Europa, y se situó en los primeros lugares del sector MICE gracias a su oferta all in one, que combina el centro de convenciones con diez hoteles y más de 3.000 habitaciones, restauración propia con más de 200.000 servicios anuales, espectáculos y la apertura en exclusiva de PortAventura Park y Ferrari Land para acontecimientos privados y de teambuilding. Todo eso en un entorno único bajo el soleado clima de la Costa Daurada y a tan sólo una hora de Barcelona.

Además, con una clara apuesta por la innovación, la creación de Booster Audiovisual Solutions ha permitido integrar soluciones audiovisuales de vanguardia en los acontecimientos. Esta joint venture con Bmotion Audiovisual cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en tecnología, diseño de contenidos y producción de acontecimientos, lo cual le permite ofrecer experiencias únicas que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad. Su metodología de diseño audiovisual y su amplia gama de servicios, que incluyen desde producción hasta escenografía sostenible, posicionan Booster Audiovisual Solutions como un socio tecnológico clave para los acontecimientos en PortAventura Convention Centre.