Devuelven los restos identificados de un soldado republicano enterrado con 21 personas más en la fosa común de Salomó

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La familia de Josep Bellet, un soldado republicano originario de Bell-lloc d'Urgell, ha cerrado este sábado un capítulo de duelo al recibir sus restos exhumados de la fosa común del cementerio de Salomó.

Es el punto donde se enterró este combatiente, junto con 21 personas más en enero de 1939 después de ser fusiladas por las tropas franquistas.

La veintena de soldados restantes no identificados han sido inhumados en dos nichos del cementerio. «Hace quince años que estamos luchando por poder cerrar este hecho», ha reconocido emocionada a la sobrina de Bellet, Laura Niubó Bellet. Por su parte, el conseller de Justicia y Calidad Democrática ha afirmado que el Govern se mantendrá «firme» en la defensa de la memoria democrática.

La emoción y el recuerdo han impregnado el cementerio de Salomó este sábado por la mañana en el marco del acto de entrega de los restos exhumados e identificados de Josep Bellet Pérez, uno de los soldados republicanos que fueron asesinados al principio de 1939 por las tropas franquistas. «Iban un grupo, de retirada, cuando los cogió a la guardia de Franco. Sabemos que estaban enterrados en el cementerio de Salomó porque un compañero suyo no sé a ciencia cierta si se escapó o estaba más retirado y lo vio. La familia cada año veníamos a traer flores», ha relatado la sobrina de Bellet, Laura Niubó Bellet.

Después de ser fusilados, los vecinos del pueblo trasladaron los cuerpos al cementerio, donde los enterraron en la fosa común. La disposición de los esqueletos localizados confirmó al equipo arqueológico la hipótesis que fueron vertidos a la fosa, ya que parte de los individuos estaban en posición bocabajo y la mayoría presentaba las extremidades mal colocadas.

Ahora hace quince años, en el 2009, la familia de Bellet pudo iniciar los trámites para inscribirlo en el censo de personas desaparecidas y participar en el programa de identificación genética, un proceso que desembocó en la exhumación de la fosa en 2020. Cuatro años más tarde, la investigación arqueológica ha podido confirmar que uno de los cuerpos que había en este punto era Bellet. Este sábado se ha hecho la ceremonia de retorno de los restos, junto con la entrega de objetos recuperados y asociados a este combatiente.

Aunque en la fosa se localizaron una veintena de personas más, sólo Bellet ha sido identificado. Un escenario que ha lamentado Niubó, quien ha recordado que de Bell-lloc d'Urgell también había otro combatiente en este grupo de personas, quien de momento, no ha podido ser identificado. «Nos consta el dolor y la frustración de otra familia que esperaba poder identificar a su familiar, pero no ha sido posible. A veces, las pruebas de ADN no llegan hasta donde uno desearía. Pero en cualquier caso, esta identificación nos permite devolver a la familia sus restos y al mismo tiempo dignificar los restos del resto de soldados que murieron defendiendo el legítimo gobierno de la República en su momento», ha apuntado al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

La 26.ª persona identificada por el programa de identificación genética

De esta manera, el soldado republicano Josep Bellet Pérez se ha convertido en la 26.ª persona al ser identificada mediante el programa de identificación genética. En el caso de la fosa común de Salomó, esta fue incluida en la base de datos de fosas de la guerra civil española y la dictadura franquista ahora hace catorce años basándose en las informaciones recogidas por el historiador Àngel P. Archilla.

Con respecto al resto de los 21 soldados anónimos enterrados en este punto, han sido inhumados de manera individualizada y en una sepultura digna en dos nichos del cementerio de Salomó. Recordar es también un acto de justicia. Y honrar a los restos de estas personas anónimas, porque no hemos sido capaces de identificarlas con la tecnología de hoy, lo cual no quiere decir que en un futuro se pueda afinar más y dar respuesta a otras familias», ha subrayado Espadaler.

Al mismo tiempo, el conseller también ha remarcado la voluntad del departamento de Justicia de dar continuidad a las políticas de memoria. En el marco del acto de retorno se ha inaugurado un panel informativo en la entrada del cementerio de Salomó donde se explica y se recuerdan los hechos que tuvieron en este punto al final de la guerra civil española.