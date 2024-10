Gerard Gené: «El cambio de formato y ubicación de la Feria de Entidades y Comercio tuvo una gran acogida y este año repetimos»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo se presenta este año la feria y las fiestas del Roser?

«La Fira, como dice el diccionario, es un conjunto de instalaciones recreativas y de atracciones para las personas, pero también una reunión anual de comercio. Cogiéndo esta definición, nosotros organizamos la Feria con las dos vertientes, la recreativa, con las atracciones y la parte comercial, con la feria de entidades. Y, con respecto a las Fiestas del Roser, como es tradición, empezarán con la llegada al pueblo de la Virgen y después tendremos toda una semana llena de actividades culturales».

¿Se han programado novedades?

«El año pasado trasladamos la Feria de Entidades y Comercio dentro de la pista del Polideportivo y este cambio de ubicación y formato tuvo una gran acogida y por este motivo repetimos».

¿Para alguien que no las haya vivido nunca, cuáles serían los actos que no se puede perder?

«Todos los actos son importantes. Desde los actos más tradicionales, como el recibimiento de la Virgen del Roser a luz de los farolillos que los niños elaboran, a las actividades más lúdicas como el Fot-li gasto que organiza la Asociación de Jóvenes, dónde podremos disfrutar de la música en directo. Sobre todo os animamos a visitar y pasear por la Feria de Comercio y Entidades, que se hará el sábado y domingo en el interior del Polideportivo».

La feria es un escaparate para las entidades del municipio. ¿Cuál es su papel en la vida en el pueblo, más allá de fechas señaladas como esta?

«Desde hace muchos años, somos un pueblo con un gran tejido asociativo y todas son muy activas y organizan muchas actividades: culturales, recreativas, deportivas... y desde el Ayuntamiento intentamos siempre dar apoyo. De hecho, esta Feria se creó para hacer de escaparate de las entidades y donde poder dar a conocer las actividades que desarrollan a todos los vecinos».

La feria ha estado tradicionalmente vinculada a la celebración del fin de la cosecha de la avellana. El sector encadena varios años de malas cosechas y una situación crítica para la sequía. ¿Cómo se está viviendo esta situación en Vilallonga?

«Efectivamente, la Feria es la celebración del final de las cosechas. Años atrás era de la viña, después del melocotón y los últimos años de la avellana. Y sí, la cosecha de la avellana no pasa su mejor momento, la sequía vivida los últimos con el cambio climático, el precio al que se paga la avellana a los campesinos hace que el relevo generacional disminuya y cada vez vemos más trozos abandonados. No sé cuál será el futuro, pero creo que ¡no será muy bueno si no actuamos!».

Explicaba hace unos meses que estaban a punto de remodelar las calles Pere Virgili, Torrera y Sant Isidre. ¿Ya han empezado los trabajos? ¿Y si no es así, cuándo lo harán?

«Muy pronto empezarán las obras, ya lo tenemos todo terminado. Pero antes de empezar avisaremos a todo el vecindario afectado y señalizaremos la zona».

¿Qué otros proyectos emprenderán en las próximas semanas y meses?

«Todavía es pronto para hablar... pero tenemos unos cuantos que esperamos que sean bien acogidos por los vecinos. Nuestra finalidad es trabajar para ellos».