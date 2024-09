La ACA estudia qué hacer con el pantano del Gaià y no se descarta suprimir parte de la presa

Publicado por Carles Magrané Verificado por Creado: Actualizado:

El embalse del río Gaià en el Catllar tiene los días contados. Al menos en su configuración actual. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha confirmado que como muy tarde en octubre dispondrá del estudio que encargó ahora hace un año para resolver el futuro de la infraestructura.

El pantano se construyó en 1975 por las necesidades de agua de la refinería de la empresa Repsol, pero ahora la multinacional dispone de alternativas que entonces no había. Actualmente dispone del abastecimiento por parte del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), además de la apuesta que realiza por el agua regenerada, y ya no utiliza el suministro proveniente del Gaià.

Ramon Nieto, director de Servicios, Programación y Logística del complejo industrial de Repsol en Tarragona, explicaba el pasado mayo, en unas jornadas sobre agua en el Port de Tarragona, la no dependencia del pantano del Catllar, una concesión que finaliza en febrero de 2054.

Atendiendo a la nueva situación, y con la disposición de la compañía a no mantener la concesión, la ACA decidió encargar un estudio para poder resolver qué hacer con el embalse y la presa en el futuro. El estudio determinará qué alternativas hay para, se indica textualmente, «la restitución del medio en la presa del Catllar en la Conca del Gaià». El estudio se adjudicó por poco más de 119.000 euros a la UTE Engisic-PGR, de Igualada.

Este estudio está actualmente en su fase final y una vez se complete habrá que ponerlo sobre la mesa con los agentes implicados, que no tan sólo son la empresa y la ACA, sino también los municipios con términos en la cuenca del río y los regantes que actualmente reciben agua del embalse. Fuentes de Repsol han expresado al Diari Més que se ponen a la completa disposición del territorio para decidir qué hacer con el embalse.

El estudio de las alternativas incluye una diagnosis de la funcionalidad actual del embalse, del rebaje de la presa y de seguridad. También se establece un estudio de posibles inundaciones agua abajo de la presa. En este sentido, parece evidente que un desmantelamiento completo de la presa no será una solución viable. Joan Díaz Rull, ex alcalde del Catllar y colaborador de la Asociación Terres del Gaià, ya exponía en las jornadas del Puerto que, «ahora no se puede sacar el embalse, en la primera gaianada habría muertes».

Viabilidad

Restituir el estado inicial, previo a 1975 no es viable. La presa se encuentra en un tramo de río protegido y tiene unos 80 metros de altura y unos 390 de anchura. La estructura hace que haya una gran cantidad de sedimentos retenidos agua arriba, mientras que el núcleo urbano del Catllar se encuentra a 2,5 kilómetros agua abajo. Se suman a las dificultades de la vuelta al ‘punto cero’ las nuevas construcciones realizadas las últimas décadas, como por ejemplo campings que limitan en el cauce de un río que, actualmente, está casi seco.

La ACA también tiene presente que la recuperación del caudal del río siempre ha dispuesto de un «intenso movimientos social en los municipios relacionados con las tierras del Baix Gaià». La lucha inicial para la recuperación de los caudales ambientales tendrá continuidad en este caso con la demanda de la mejora de la conectividad fluvial en la presa del Catllar.