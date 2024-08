2.960 actuaciones del Ayuntamiento de la Canonja no detienen las plagas de escarabajos

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

Los vecinos de la Canonja están viviendo un verano marcado por la desesperación y al límite de la paciencia por una plaga de escarabajos que afecta al municipio desde hace más de un mes. Aunque este tipo de problemas suele ser recurrente en verano, este año la invasión se ha extendido a todos los barrios, incluyendo los bloques de pisos nuevos, donde los insectos llegan hasta los terceros pisos, según explican los vecinos afectados.

Uno de los ciudadanos de la Canonja, Jaume Gómez, describe la situación como «insostenible». «Hace como un mes que los escarabajos han invadido todas las calles, y este año es peor que nunca», ha comentado. «Antes solía ser un problema concentrado en la parte alta del pueblo, pero ahora se ven escarabajos por todas partes, incluso en los bloques más nuevos que han llegado a subirse hasta los terceros pisos», ha relatado.

Gómez, que ha estado documentando la situación con fotografías y vídeos, lamenta la falta de actuación efectiva por parte del Ayuntamiento. «Cada noche salgo a la calle, hago fotos y las envío al Ayuntamiento, pero sólo envían una empresa que hace una fumigación mínima y no resuelve el problema», ha afirmado. «Los escarabajos salen por los sumideros y las rejas de la calle, no por las alcantarillas que están precintadas», ha añadido. El problema no es nuevo, pero este verano parece haber alcanzado niveles críticos. «No podemos estar tranquilos ni en nuestra casa porque están entrando directamente dentro de las viviendas. Estás mirando la televisión y de repente ves como un escarabajo te pasa por delante».

Según la concejala de medio ambiente de la Canonja, Glòria Virgili, el Ayuntamiento, para intentar poner una solución al problema de las plagas en las calles del municipio, ha realizado hasta 2.960 actuaciones de control de cucarachas y 680 actuaciones de desratización este año, en colaboración con Ematsa y una empresa especializada en el tratamiento de plagas. Además, asegura que se han recibido 15 incidencias relacionadas con la plaga de escarabajos, las cuales han sido resueltas en un máximo de tres días.

No obstante, los vecinos siguen insistiendo en que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes y piden más acciones para erradicar la plaga. La situación ha generado un aumento de las quejas, con vecinos como Jaume que esperan que la presión ciudadana obligue al ayuntamiento a tomar medidas más efectivas.

