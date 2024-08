Pere Virgili: «Seguimos renovando la red de agua; es nuestra obsesión desde hace años»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo se presenta la Fiesta Mayor?

Esperamos que funcione bien, como siempre. Y el siempre es importante. Buscamos una fiesta de costumbres, que cubra todas las franjas de edad y todos los sentimientos. Quien busca la tradición, lo encuentra. Quien quiere disfrutar de la fiesta en la calle, lo puede hacer. Hay quien nos tilda de continuistas. No lo negaré. Ya tenemos otras fiestas a lo largo del año donde incorporamos novedades, pero entendemos que la Fiesta Mayor tiene que ser eso. Tradición y costumbre.

¿Pensando en los públicos de todas las edades, qué acto les recomendaría, para los niños, para los jóvenes y para un público más sénior?

Para aquella gente que se pueda sentir más arraigada al municipio, el acto central de la fiesta es la procesión de Pa Beneït. Es una tradición que viene de lejos y encontramos gente de todas las edades, desde niños de 7 o 8 años hasta gente de 80 que hacen el Séquito. Por franjas de edad, para gente un poco más mayor, el baile de gala, y más este año, que recuperamos la orquesta Maravella. Para los más pequeños, hay un espectáculo de animación infantil que cada año hacíamos en el Polideportivo, pero que este año lo sacamos a la calle con un formato de pasacalle. Tampoco se pueden perder el circuito de inflables Xtreme-Race, en la zona de Nou Roda. Y por la franja intermedia, la Zona Ferial, con los bares y las actuaciones musicales cada noche, y el escape room en la calle, que ha tenido mucho éxito todos los años que se ha hecho.

Dejando de lado la Fiesta Mayor, ¿cómo avanzan los trabajos de la nueva biblioteca de Cal Guivernau?

Todavía nos encontramos en la parada técnica a causa del hallazgo de restos medievales. Ya se han estudiado y catalogado. Ahora bien, para poder respetarlas, ha hecho falta modificar el proyecto y recalcular la estructura. Se han hecho pequeñas variaciones, como desplazar unos metros unos pilares o mantener una pared de carga que estaba previsto tirar, y eso ha supuesto cambios en la distribución interior. A pesar de ser forzados, los cambios han hecho mejorar el proyecto. El nuevo proyecto ya está aprobado y ahora la empresa adjudicataria está valorando qué comportan económicamente estos cambios. Esperamos cerrarlo a primeros de septiembre y que se puedan reanudar las obras lo antes posible.

¿Están finalizadas las obras del Instituto? ¿Los alumnos empezarán el curso en el nuevo equipamiento?

Se están ultimando algunos detalles de pintura, instalaciones, montaje del mobiliario, por lo tanto, no podemos decir que estén finalizadas, pero casi. En todo caso, los alumnos sí que empezarán en el nuevo edificio, porque ya se han desmontado los barracones y de hecho ya se empieza a trabajar en esta zona del patio grande. De hecho, ya estaba previsto que la actuación en el patio grande se hiciera entre septiembre y diciembre con el objetivo que en enero esté todo acabado.

En los últimos meses han vuelto a pedir la reapertura del consultorio médico de la zona de playas. ¿Qué les ha dicho la Generalitat?

Hasta ahora, el modelo de gestión sanitaria ha sido la concentración de servicios en espacios mayores. Por lo tanto, la reapertura del consultorio de la playa va en contra de este planteamiento. Veremos si el PSC cambia de opinión. El edificio del consultorio es municipal y ya tenemos los cálculos hechos del cuánto costaría reabrirlo y ponerlo a punto, pero nosotros estamos dispuestos, siempre que haya recursos humanos. Y este es un tema importante, porque ahora en verano, que multiplicamos por cinco nuestra población, en lugar de reforzarnos los servicios del consultorio de Roda, tenemos menos. La Xarxa Santa Tecla entiende nuestra situación, pero no tiene bastantes recursos humanos para poder cubrir las merecidas vacaciones de los médicos y se ven obligados a sacar uno de Roda y uno de Altafulla para cubrir los servicios mínimos.

Recibirán cerca de 1 millón de euros de la Diputació durante este mandato en el marco del Plan ImpulsDipta. ¿Qué actuaciones han previsto hacer?

Trabajaremos en la línea del ahorro energético y de agua. Ya tenemos en licitación, y a punto de adjudicar, la implantación de placas fotovoltaicas en el polideportivo. Seguiremos renovando la red de agua, para evitar los escapes. Hace cuatro años que trabajamos; es nuestra obsesión. Además, compraremos más vehículos eléctricos para la brigada. Además, compramos y adecuaremos el espacio que ocupa la antigua Cooperativa, junto al Ayuntamiento. Una parte se hundió el octubre pasado y lo que queda de la estructura tiene amianto. Acabamos de cerrar los últimos flecos con la cooperativa para poder firmar la permuta de este espacio por otro que les cede el Ayuntamiento.

¿Qué harán?

Derribaremos el edificio y haremos un aparcamiento provisional mientras decidimos qué uso se le da al espacio.

Roda está sufriendo, un año más, restricciones de agua. ¿Cómo se está viviendo en el municipio?

Es una realidad que todavía hay gente que no es capaz de entender y la ves regando jardines, lavando coches o limpiando el tejado a golpe de manguera. A todos aquellos que nos piden que abramos fuentes y volvamos a poner duchas en las playas, los invitaría a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche a acompañar a la persona de la brigada que abre y cierra llaves para garantizar que el agua llega a todo el mundo con una presión aceptable. Ya hace un par de semanas que estamos gastando más agua de la que somos capaces de sacar del subsuelo. Eso quiere decir que cada día los depósitos están un poco más bajos. Si tenemos la gran suerte de pasar estas tres semanas, podremos dar gracias.

¿En qué punto se encuentra la conexión con el CAT que permitirá que todo Roda, y no sólo una parte, se abastezca con agua del Ebro?

Hemos modificado el proyecto porque se ha añadido Bonastre. Nosotros ya habíamos encargado el proyecto a la Diputació y nos habían hecho el estudio previo y el proyecto básico, pero el Ayuntamiento de Bonastre nos explicó su situación. Ahora, para abastecerse, llevan cinco cisternas de agua cada día. El Consorcio les dijo que para conectarse, tendrían que recibir el agua desde Valls. Al saber que nosotros estábamos poniendo en marcha el proceso y que el nuevo depósito que construiremos se situará a 1,5 kilómetros de su término municipal y a 7 del pueblo creyeron que era una alternativa más fácil. Evidentmente, nosotros no nos podemos negar a que Bonastre tenga agua de una forma más fácil y económica. Ahora hemos firmado un convenio a tres bandas, el CAT, Roda y Bonastre, y el CAT lidera el proyecto. Toda la información que habíamos trabajado nosotras previamente ya la hemos traspasado, pero eso nos ha hecho alargar un poco el proceso. Ojalá dentro de dos años ya estemos conectados, pero no es fácil.

La recuperación de la línea Reus– Roda parece la opción más probable para desviar las mercancías por el interior. ¿Cómo se ve desde Roda?

Con mucha preocupación. Una vez más se está decidiendo sobre el territorio sin contar con todo el territorio. Cuándo en julio se hizo pública la reunión del Ministerio con los alcaldes afectados, me sorprendió porque ninguno de los afectados por la línea Reus-Roda estuviera presente. Ni el Morell, ni Perafort, ni la Secuita, ni la Nou de Gaià, ni la Riera. Ante este hecho, un grupo de los alcaldes afectados se nos reunió y hemos pedido encontrarnos con el Ministerio y la Subdelegación de cara a septiembre para mostrar nuestra postura.

¿Cuál es?

Nosotros entendemos que las mercancías tienen que pasar por el interior, ¿pero qué interior? Tenemos que hablar. En Perafort, la línea Reus- Roda cruza por debajo de Puigdelfí. Y en el caso de Roda, tenemos viviendas a 5 metros de la vía. El instituto y la escuela a 100 metros y el consultorio en 150. No las queremos por aquí.

¿Qué alternativa proponen?

En el caso de Roda, que pasen por el lado de la vía del AVE, pero nos dicen que es muy caro. Lo sabemos, pero no queremos las mercancías por el centro del casco antiguo de Roda. Sabemos que es una infraestructura de interés general y que el polo químico lo necesita si no quiere perder competitividad. Pero hay que hacerlo bien hecho.

¿Han tenido que hacer aportación de arena en la playa este verano?

No, este año hemos sido donantes. Los temporales de principios de año hicieron volver toda la arena que habían perdido las playas y hemos tenido una playa que hacía años que no teníamos. Ahora bien, al principio de julio, cuando estábamos montando las pasarelas, Costas cogió arena para llevarla a Creixell y nos destrozaron la playa. El problema no es que cogieran sino que Costas no nos avisó en ningún momento que lo harían y nos enteramos el mismo día a primera hora de la mañana porque vimos unas fotografías en redes sociales. Una situación similar pasó en Torredembarra, para llevar arena a Altafulla y Tarragona. Toni Espanya, el responsable de Costas, después se disculpó. No se puede permitir que nos saquen arena en verano al inicio de la temporada y que ni siquiera nos avisen. Pedimos respeto.

Costas apuesta por renaturalizar el litoral. ¿Qué supondría eso para el litoral rodenc?

Costas dice que se tiene que desmontar todo el paseo de la playa Llarga. Al sentirlo, se te ponen los pelos de punta, pero hablando es una actuación que entendemos. En una situación de cambio climático, los paseos tienen que estar más integrados en el entorno natural. Ahora bien, en los encuentros y conversaciones tanto con Costas como con la Generalitat, les hemos podido hacer entender que hay unos tramos del paseo que se tienen que conservar porque protegen los chiringuitos de obra, que están en terrenos privados desde los años 60. Tenemos que intentar que a su delantera se mantenga una estructura que garantice la solidez de aquella construcción que era de mucho antes de que se diera el paseo. Por lo tanto, el tramo central del paseo, entre 700 y 800 metros, se demolería y lo desplazaríamos unos 10 o 15 metros adentro, cerca de la vía. Al no tener muchas viviendas ni comercios podemos hacer el movimiento. Es un proyecto a hacer a medio plazo que nos permitiría huir de la subida del nivel del mar.

