Torredembarra se prepara para celebrar la I Carrera solidaria de Santa Rosalia

El 28 de agosto tendrá lugar la primera edición de la Carrera solidaria de Santa Rosalia. El pistoletazo de salida será a las 20.30 h, en la plaza de Mosén Joaquim Boronat de Torredembarra.

Con esta iniciativa, se quiere unir el deporte, la solidaridad y la participación tanto de la ciudadanía como de las entidades del pueblo. Es una carrera para todos los niveles y habrá diferentes premios a los corredores más destacados.

Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web, costará 7 € por persona y el precio de la carrera incluirá avituallamiento al final. Se podrá recoger el dorsal el mismo día, en la zona de salida, de 18 a 20.10 h. Los beneficios que se recauden durante la carrera irán a la Fundación La Muntanyeta. El objetivo de su labor social y médica es defender los derechos de las personas con parálisis cerebral y atenderlas. Además, para amenizar el acontecimiento pinchará el Dj Abadia y habrá barra donde se podrán comprar bocadillos y refrescos.

El recorrido se tendrá que hacer dos veces y en total serán 3 km: saliendo desde la pl. Mossèn Joaquim Boronat, c. Antoni Roig, pl. de la Font, pl. de la Vila, c. Major, c. Ample, pl. del Castell, c. Eduard Benot, c. Carnisseria, c. Freginals, c. Baixa de Sant Antoni. c. Sant Rosalia, c. Gibert, c. de Antoni Roig y volviendo a la pl. Mossèn Joaquim Boronat.

El acto está dentro del programa de la Fiesta Mayor y lo ha organizado el Ball de Malcasats de Torredembarra y el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Deporte y Fiestas. También están colaborada la Xarxa Santa Tecla y la Fundación La Muntanyeta.

