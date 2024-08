Roc Muñoz: «El futuro planetario, uno de los pocos que habrá en Cataluña, complementará la experiencia Mammuthus»

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

La Canonja mañana da el pistoletazo de salida oficial a su Fiesta Mayor de verano. ¿Qué novedades nos esperan este año?

Hemos incorporado la bebida de la Fiesta Mayor, el Bes, y su versión para niños, el Beset. Además, la Asociación Juvenil el Mico de la Canonja presentó hace unos días la Mica, la compañera del Mico que bailará con él en todos los actos donde esté el Seguici.

La camiseta y el cartel de la fiesta hacen una clara alusión al Mammuthus. ¿Cuándo se inaugurará este futuro centro de interpretación?

Tenemos en marcha el proceso de licitación para escoger la empresa que se encargará de su gestión. En tres o cuatro meses la licitación ya se habrá resuelto, así que de cara a finales de año ya podríamos inaugurar. El equipamiento está totalmente terminado y, por eso, en estos últimos meses ya hemos ido haciendo jornadas de puertas abiertas para la gente del pueblo. Ha venido mucha gente y todos aquellos que lo han visto dicen que es impresionante. Se quedan sorprendidos.

Muy vinculado con el Mammuthus está el futuro planetario, que se ubicará junto al Mas de l'Abeurador. ¿En qué punto se encuentra?

Se ha hecho un concurso de arquitectura para definir su diseño y ya tenemos propuesta ganadora y anteproyecto. El estudio de arquitectura ganador ya está redactando el proyecto. A finales de año, ya estará acabado y podremos licitar la obra con la idea de ejecutar entre 2025 y 2026. Calculo que a mediados de 2026 podría estar terminado. Será uno de los pocos planetarios que hay toda Cataluña y un gran complemento para la experiencia que se podrá vivir en el Mammuthus.

¿Ya han finalizado el derribo del edificio del antiguo club Vicente Ferrer y las naves adyacentes?

Prácticamente. Nos falta el derribo de una pequeña parte de las naves adyacentes, porque se tiene que sacar un palo donde va colgado cableado de fibra óptica. Ya lo hemos solicitado a la compañía. En pocas semanas lo tendrían que hacer y así podremos acabar esta pequeña parte que queda.

Ofrecieron este espacio para la construcción del futuro Centro de la Descarbonización de la Industria. ¿Ha habido novedades?

Por parte de la Generalitat todavía no hay ningún compromiso oficial que el centro de la descarbonización se haga allí. Hemos ofrecido los terrenos, pero todavía no hemos recibido una respuesta oficial que lo confirme. Varios actores implicados han mostrado su interés para que se ubique en este emplazamiento, pero no tenemos nada firmado. Esperamos que el nuevo gobierno coja el compromiso, y, sobre todo, se pongan a trabajar en esta dirección.

¿Cuáles serían las alternativas?

Se pueden hacer muchas cosas. Y un ayuntamiento como el nuestro puede dedicar tiempo y dinero a pensar y ejecutar alternativas. Pero antes de hablar de ellas, queremos ver si finalmente se da luz verde, o no, a ubicar el centro de descarbonización.

Tienen en marcha un proceso participativo sobre el modelo de recogida de basura. ¿Cómo está funcionando?

Tenemos las votaciones en marcha hasta el 15 de agosto. Está yendo muy bien. La empresa que hace las encuestas nos ha dicho que en ningún sitio hay tantas encuestas hechas. La participación es muy elevada, cosa que quiere decir que hay mucho interés en opinar. Hace unos días la concejala de medio ambiente, la técnica y la arquitecta municipal fueron Cunit viendo in situ cómo funciona el puerta a puerta. En poco más de un mes con este modelo, Cunit ha incrementado un 20% la recogida selectiva. Son resultados esperanzadores, teniendo en cuenta que en el 2025 todos los municipios tenemos que llegar a un porcentaje del 55% de recogida selectiva y nos movemos por valores entre 35 y 40%. En otoño daremos a conocer los resultados de nuestro proceso participativo.

¿Han hecho avances en la ampliación del Camp d'Esports?

Hemos tenido contactos con algunas empresas especializadas para que nos asesoren antes de redactar el proyecto. En el último trimestre del año, tendremos listo el proyecto y podremos sacar la licitación. Durante el 2025-26, se ejecutará. Lo importante es que todos estos proyectos, como el Camp d'Esports o el planetario, están dotados económicamente. En el caso del Camp d'Esports nos costará 1,6 millones de euros. El planetario, 1,4 millones de euros. Y tenemos otros en los que estamos trabajando, como es el caso de la ampliación del Ayuntamiento.

¿Qué intervención harán?

El espacio donde estamos ahora es pequeño, y eso que todavía no podemos incorporar a todo el personal que necesitaríamos. Pero, con previsión, compramos tres edificios: el número 5 del Raval (la casa del lado) y los números 8 y 10 de la Ravaleta (las de atrás). Nuevamente, hemos hecho un concurso de arquitectura para escoger el proyecto de ampliación y el tribunal ya ha escogido. Los ganadores tienen que hacer el anteproyecto y el proyecto. En 6 o 8 meses tendremos el proyecto a punto para poder licitar obra. Si lo dotamos económicamente, porque todavía no está, entre 2025 y 2026 podríamos tener la ampliación finalizada.

¿Cómo avanza el Área Metropolitana?

Se está trabajando a buen ritmo. De las cuatro comisiones que se han creado, presido la de Desarrollo Económico y Social. A finales de julio tuve una reunión operativa, donde ya me explicaron quién forma parte de esta comisión, cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo. Por lo tanto, esta vez el área metropolitana no son sólo grandes titulares, va de verdad. En la reunión, di una serie de input en los que tenemos que trabajar, como la descarbonización, el tranvía, la construcción de un vial interno para las materias peligrosas, para evitar que pasen por la N-340, o un tema importantísimo como es la vivienda. Esta es una cuestión que no sólo trabajaremos en clave metropolitana, sino también municipal.

¿En qué sentido?

La Canonja no tiene oferta de vivienda, ni de venta ni de alquiler. Y cuando hay alquiler, tiene unos precios muy elevados. Por eso, consulté a nuestro interventor a finales de julio cómo podríamos crear un organismo municipal para construir nueva vivienda. Es un tema muy embrionario, que justo acabamos de arrancar, pero sobre el que queremos incidir.

