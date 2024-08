Empiezan las obras de restauración de la Torre de Virgili de la Pineda

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado jueves se iniciaron las obras de restauración de la Torre de Virgilio, una construcción medieval del siglo XIII, declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

La torre está ubicada cerca del núcleo de La Pineda (Vila-seca), en los terrenos que ocupa la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Port de Tarragona. La ejecución del proyecto de restauración tiene prevista una duración de 6 meses por parte de la empresa RÈCOP Restauracions Arquitectòniques SL. por un importe de 498.918,63 euros que se ha podido financiar con la subvención de la APT.

El primeros trabajos realizados han constado de la colocación de elementos de seguridad, como vallas y otros para delimitar el espacio, así como la instalación de una caseta para dar cobertura a la obra.

La Torre de Virgili es una construcción del siglo XIII que ha sido declarada BCIN está situada en un extremo de los terrenos del Port de Tarragona destinados a acoger la ZAL. Es accesible desde la carretera TV-3146 que une Vila-seca y Tarragona y está situada a unos 800 metros del mar. Esta torre, que pertenecía a la familia Virgili, tiene sus raíces en la edad media y fue construida como punto de vigía y defensa.

Restauración de la torre

El Port de Tarragona quiere recuperar el patrimonio histórico situado dentro del dominio público portuario, fomentar la divulgación y facilitar el acceso al público. El estado actual de la torre presenta lesiones graves por lo que cosa es necesaria una intervención importante.

El edificio presenta una planta rectangular de aproximadamente 5,60 x 6,60, con muros de un grueso de 60 cm aproximadamente y unos 11 metros de altura. En el interior, se divide en una planta baja y dos pisos y, por encima de los dos pisos, un terrado. La puerta de acceso se encuentra en la planta baja.

La restauración que ahora se inicia prevé actuar en estas dos plantas superiores que han sufrido el desprendimiento de parte del forjado y han dejado al descubierto el interior de la torre.

El proyecto de restauración de la torre, así como la mejora de los accesos y el entorno, prevé la restauración de las fachadas y la adecuación del interior para un uso público futuro que permita su acceso de forma regulada. Con respecto al entorno de la torre, el proyecto adjudicado prevé la adecuación de los accesos para integrarlo en la ruta patrimonial municipal y facilitar la visita.

La Torre de Virgili se utilizó durante la Guerra Civil como caseta de obras y como torre de vigilancia del campo de aviación cerca del núcleo de La Pineda. A pocos metros de la torre se conservan los restos de una de las tres entradas que tenía el refugio subterráneo construido también en esta época. El proyecto de restauración de la Torre de Virgili no incluye las edificaciones anexas de época contemporánea. No obstante, la adecuación del refugio antiaéreo será objeto de rehabilitación en otro proyecto que todavía no tiene fecha.

