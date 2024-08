El Festival de Cortometrajes de Vila-seca rompe todos los récords de inscripciones

Publicado por Rafa J. Larrañaga Verificado por Creado: Actualizado:

Vila-seca acogerá este 2024 la novena edición del Festival de Cortometrajes (FICVI). El acontecimiento está organizado por el Patronato Municipal de Turismo del municipio del Tarragonès con la colaboración de la Diputación de Tarragona y la productora Parallel 40 y busca acercar el mejor cine internacional y nacional en Vila-seca.

El festival apuesta por un cine emergente, atrevido y diverso, con el objetivo de difundir y promover la cinematografía, dando apoyo a director de cortometrajes y creando un espacio de referencia donde puedan dar a conocer sus trabajos.

Este año, la novena edición, que se celebrará entre el 8 y el 17 de noviembre, ha cerrado el plazo de la convocatoria de las piezas cinematográficas con la cifra más alta de inscripciones de su historia. Con respecto al festival del 2023, ha habido un incremento del 30% y se han doblado las inscripciones con respecto a la edición del 2022.

Así, un total de 1.479 cortometrajes se han presentado en la sección competitiva oficial del festival, que incluye trabajos de menos de 30 minutos de los géneros de ficción, documental y animación, que se hayan producido a partir del 1 de enero, de 2023 y que no se hayan estrenado comercialmente.

Los cortos inscritos proceden de 56 países de todos los cinco continentes. España encabeza el ranking con 957 candidaturas, seguido de Francia —con 109—, Brasil y Taiwán —con 51— y Argentina —con 50. También se han recibido otros lugares como Cuba, Venezuela, Honduras, Uzbekistán, Filipinas, Túnez o Nueva Zelanda.

El Festival de Cortometrajes de Vila-seca colabora con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como Certamen Colaborador en la Preselección de Cortometrajes en las categorías de Ficción y Animación para los premios Goya. Además, los filmes presentados en la competición también optarán al premio de mejor cortometraje de ficción, al mejor cortometraje de animación y al mejor cortometraje documental, así como al premio del Jurado Joven al mejor cortometraje, al premio del Público Joven al mejor cortometraje y al premio del Público al mejor cortometraje.

Durante la gala, también se entregará el premio honorífico a la trayectoria profesional— en la última edición, lo recibió el actor y dramaturgo vasco Ramón Barea. El mismo 2023, se repartieron 7.500 euros entre las ocho categorías premiadas. Destacaron piezas como Tonser del danés Mads Koudal, París 70 de Dani Feixas o To bird or not to bird, de Martín Romero.

Los premios serán otorgados por un jurado designado por la organización y formado por representantes del ámbito de la cultura y los medios audiovisuales. El premio del público será decidir por las personas asistentes al festival y el premio Jurado joven irá a cargo del alumnado de último curso de estudios audiovisuales, nuevos realizadores y alumnos de interpretación.