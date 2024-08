La hostelería estalla por el Hard Rock: «Será un gobierno sin palabra»

The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino de los Estados Unidos.Booking

Continúan las reacciones al acuerdo entre PSC y ERC que permitiría al socialista, Salvador Illa, ser nombrado como presidente de la Generalitat de Catalunya. Entre los temas más polémicos del acuerdo está el incremento de la presión fiscal sobre el juego vinculado a los casinos, una medida que podría frenar el proyecto del Hard Rock. Ante este hecho, la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona (FEHT) ha puesto el grito en el cielo por este nuevo «ataque al proyecto». «Los políticos están acostumbrados a no hacer lo que dicen. Por un lado, el PSC defendía totalmente el proyecto. Por el otro, ERC convocó elecciones anticipadas porque los Comunes se opusieron a los presupuestos. ¿Antes importaba y ahora ya no? ¿Cómo gestionarán un país si las cosas que antes eran básicas ahora no lo son»?, reflexiona Xavier Guardià, portavoz de la FEHT.

«En las últimas elecciones en Cataluña había dos partidos que se oponían al Hard Rock, Comunes y la CUP, y no sacaron ningún escaño. Está claro que el territorio está interesado, pero, así y todo, de diez años que sólo hacemos que poner palos en las ruedas», critica contundentemente Guardià. Con respecto a la medida, el portavoz no se atreve a valorar cómo es de negativa es por el proyecto del Hard Rock, pero lamenta que sea una nueva mala noticia: «No sé cómo es de fuerte es el garrotazo, pero es un garrotazo más al Hard Rock».

Por otro lado, Guardià asegura que la formación de un gobierno será positiva, ya que no es positivo para la administración continuar sin gobierno, pero comenta que el posible nuevo gobierno no empieza con buen pie. «Hasta ahora hemos tenido un gobierno bastante inoperante en nuestro sector, y la verdad no tengo ni idea de si el gobierno de Salvador Illa será bueno o no, pero acaba de demostrar que es un gobierno sin palabra», subraya el portavoz de la FEHT. Además, también califica escalofriante que a inversores como los promotores del Hard Rock se les pongan «palos en las ruedas y no facilidades».

Otras reacciones

La FEHT no ha sido la única en reaccionar. En su línea también se expresó el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, que aseguró que era un «cachete» que ponía «en riesgo» un proyecto de territorio. «La gente del Camp de Tarragona ya estamos hartos de ser una moneda de cambio por cuestiones políticas de ámbito nacional», sentenciaba. Por otro lado, el alcalde de Salou, Pere Granados, quitaba importancia al asunto asegurando que era una medida que no hacía peligrar el Hard Rock. «Creo que esta cuestión de fiscalidad no será un motivo para que los inversores retrocedan después de todo el interés que han demostrado», afirmaba.

