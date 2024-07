La Policía de Salou controla la correcta gestión de los residuos

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía Local de Salou ha puesto en marcha una nueva acción para combatir los episodios de incivismo en la ciudad, después de varias semanas de campañas de sensibilización e información sobre la necesidad de hacer cumplir las ordenanzas cívicas. Esta iniciativa se centra especialmente en la correcta gestión de los residuos.

Para abordar este problema, se ha creado a una patrulla conjunta entre la Policía Local y un inspector especializado en la gestión de residuos y la limpieza viaria. Esta patrulla medioambiental tiene como objetivo identificar las zonas más conflictivas y sancionar los actos incívicos relacionados con el depósito inadecuado de residuos.

El concejal de Limpieza Viaria, Sebastià Domínguez, ha explicado que los contenedores no están llenos y las frecuencias de recogida son las adecuadas, se detectan frecuentes desbordamientos de basura fuera de los contenedores. Este problema no es de recogida, sino de incivismo por parte de algunos ciudadanos y establecimientos que no gestionan correctamente sus residuos.

Domínguez detalla que: «Algunos incívicos dejan la basura fuera de los contenedores. Esta basura se analiza y, si hay algún elemento que permita identificar el incívico, se procede a levantar la acta correspondiente y a notificar la sanción, que según nuestras ordenanzas cívicas, es de 100 euros».

El concejal ha añadido que están trabajando para incrementar estas sanciones de cara al próximo año y analizar otras medidas más contundentes para evitar este tipo de conductos. No se descartan medidas adicionales.

Te puede interesar