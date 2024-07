Un centenar de personas protestan en la prisión de Mas d'Enric por la agresión de una trabajadora

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Indignación entre los trabajadores del centro penitenciario de Mas d'Enric por la agresión de una interna a una funcionaria. Cerca de un centenar de personas se han concentrado este miércoles en la entrada de la prisión para rechazar lo que consideran un intento de homicidio.

La plantilla pide más seguridad y refuerzos para resolver el incremento del número de agresiones que cifran en más de un 300% en los últimos seis años. Aseguran que no quieren más dinero, sino soluciones. «Pedimos que la persona que se ponga al frente de la Secretaría de Medidas Penal sea sensible con el problema de las prisiones catalanas y que nos respete», ha dicho la Francina.

La protesta ha acabado con clamores por recordar a la cocinera muerta a manos de un preso el marzo pasado.

Los trabajadores se han reunido esta mañana en la puerta de entrada de la prisión de Mas d'Enric para mostrar su malestar por una nueva agresión. Después de los parlamentos, los concentrados han gritado consignas de denuncia para reclamar más seguridad y más recursos para revertir el incremento de agresiones en los centros penitenciarios. También se ha recordado en la Nuria, la cocinera asesinada el 13 de marzo por un preso.

«Los funcionarios de prisiones trabajamos con una llave y un bolígrafo, que sirve para hacer informes, que después los rompen y quedan en nada, no puede ser que nosotros tengamos que garantizar el artículo 25.2 de la Constitución, que versa en la reeducación y resocialización de los internos, porque un solo interno agresivo, no nos deja hacer nuestro trabajo con los 119 restantes» ha denunciado Marc, jefe de unidad del módulo tres de Mas d'Enric y delegado de CSIF en esta prisión.

Ante esta situación, el trabajador ha reclamado al Govern más efectivos para que se pueda aplicar el reglamento. «No queremos dinero, queremos seguridad y refuerzos, dicen, que nos han reforzado en 110 trabajadores más, tenemos 180 bajas, son menos empleados de los que tendría de haber», ha lamentado. El delegado sindical ha subrayado que trabajan solo dos funcionarios en un módulo de 120 internos. «De estos, hay muchos de peligrosos; nos agreden, nos pegan, nos intimidan, nos matan, ¿qué más tiene que pasar para que cambie la política penitenciaria catalana?», se ha preguntado.

Incremento de las agresiones

Según los trabajadores de Mas d'Enric, el Departament de Justícia no les ha facilitado cifras de agresiones de internos a empleados penitenciarios desde la muerte de la cocinera. Sin embargo, aseguran que las agresiones van al alza y señalan que han aumentado un 300% en los últimos seis años. «Lo sabemos porque los agredidos somos nosotros, no lo habíamos hecho público a los medios de comunicación porque confiábamos en la administración penitenciaria, desde el asesinato de la Nuria hemos visto que se les ha escapado de las manos», ha asegurado Francina.

Ella considera que los protocolos de actuación son guías «maravillosas», pero, defensa, que no se pueden aplicar «de pe a pa» por el hecho que trabajan con personas. Por esta razón, pide que no se les fiscalice y que se les permita improvisar, según las situaciones. «Cuando no seguimos el protocolo, la administración tiene que confiar en nosotros y no revisar el grado en que se ha cumplido el protocolo, cuando estás en un conflicto de dos internos que se pelean en el patio actuas con sentido común y lo más profesionalmente posible», ha añadido.

Reacción «muy violenta» de la interna

Según la trabajadora, la interna que agredió el domingo a la jefa de unidad de un módulo de Mas d'Enric reaccionó de manera «muy violenta». Ha explicado que la funcionaria intentó separar a la presa de otra para evitar una pelea y, entonces, la agresora estiró un cordel – con el que llevaba una acreditación colgada- e intentó ahogarla hasta que este se rompió. Además, le arrancó un trozo de cabellos. Francina también ha afirmado que gracias a la intervención de cuatro internas pudieron pararla. «Si no hubieran actuado, no sé qué habría pasado», ha cerrado.

