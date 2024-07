El Catllar també vol ser protagonista el mes de juliol

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Per a tot bon aficionat casteller, el Catllar és població de visita obligada el mes d’agost perquè ha convertit la seva diada de festa major en una de les més importants del calendari. Amb un cartell tradicional i unes estadístiques excepcionals en l’era moderna (55 intents de gamma extra amb el balanç de 47 descarregats i 4 carregats), la plaça de la Vila és un dels indrets amb més màgia del fet casteller i ha recuperat el prestigi que ja va tenir durant el segle XIX.

Però la gent d’aquest municipi del Tarragonès vol més i des de 2016 ha recuperat també la diada de juliol, que va néixer amb motiu de la Fira de Sant Jaume, i busca també fer-se un forat en el calendari. Fins al moment, el millor castell que s’han vist és el 5 de 8 descarregat pels Xiquets de Reus i els Xiquets de Tarragona i la millor actuació la va signar la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau l’any 2018 amb el 3 de 8, el 2 de 7, el 4 de 8 i el pilar de 7 amb folre. Aquest 2024, presenta novament un cartell atractiu que podria fer pujar el nivell de l’actuació: Xiquets de Reus, Xiquets de Tarragona i Nens del Vendrell.

Els primers sempre han estat presents en aquesta diada i a banda dels castells bàsics de vuit, també han portat a la plaça de la Vila el 5 de 8, el 2 de 8 amb folre i el pilar de 6. Després de les vacances post Sant Pere, la colla torna a actuar i s’espera que puguin repetir la clàssica de vuit que ja van fer el 22 de juny. Estan treballant altres castells que podrien ensenyar d’aquí a una setmana durant l’actuació de Santa Anna.

Els Xiquets de Tarragona, que són presents per segona temporada consecutiva en aquesta diada del juliol, estan en el procés de repetir allò que ja han portat a plaça com el 5 de 8 i d’estrenar alguna nova estructura que a l’assaig té bones credencials com el 2 de 8 amb folre.

En funció de les camises que portin a la plaça de la Vila i dels últims assajos tampoc es pot descartar el 3 de 9 amb folre que van completar dissabte a Altafulla i per Sant Joan. Finalment, els Nens del Vendrell s’entrenen en aquesta diada, però tenen la mirada posada en la seva festa major del pròxim divendres 26 de juliol. Al Catllar repetiran la clàssica de 8 (3de8, 4de8, 2de7) que ja han fet enguany en quatre ocasions i reserven un nou intent de 2 de 8 amb folre per la plaça Vella per Santa Anna.

El cap de setmana també té l’atenció centrada a la diada de Les Santes de Mataró que espera gamma extra per dues de les tres colles participants. Els locals, els Capgrossos, tenen a punt el 2 de 9 amb folre i manilles, que acompanyarien dels dos castells bàsics de nou. Si tot va bé rematarien l’actuació amb el pilar de 7 amb folre, que estrenarien també aquesta temporada.

Els Castells de Vilafranca volen repetir el 2 de 9 amb folre i manilles i insistir amb el pilar de 8 amb folre i manilles que es va resistir a Altafulla. El seu cap de colla, Àngel Grau, explicava durant la setmana que tenen altres gamma extra en cartera com el 9 de 8 o el 5 de 9 amb folre, que podria tenir una altra oportunitat després de l’intent desmuntat que van fer a Tarragona a la diada del Pla de la Seu.

Finalment, els Minyons de Terrassa encaren la seva darrera actuació abans de marxar de vacances. Les seves intencions passen per repetir l’actuació de la festa major on van completar amb excel·lència el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 5 de 8.