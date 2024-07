Todos los actos de la Fiesta Mayor de Verano de Vila-seca 2024

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Vila-seca ya se prepara para una nueva edición de la Fiesta Mayor de verano del municipio. Un año más la Fiesta Mayor de Verano de Vila-seca llega con varios actos en la Pineda y en Vila-seca, para conmemorar Sant Jaume y la Invención del Cuerpo de Sant Esteve.

Consulta el programa completo de esta fiesta a Diari Més:

25 de julio- Día de Sant Jaume Jueves

21h- Habaneras y ron quemado con los Pescadores de l'Escala

- Estanque del paseo de Pau Casals

26 de julio Viernes

23h- Top Fiesta 80 s /90 s con Dj Carlos Willengton y Dj Pep Sánchez

- Paseo Pau Casals

27 de julio Sábado

9.30h- Tesoros Comerciales- Gincana por equipos por los escaparates del municipio

- Plaza de Miquel Martí i Pol

19h- Castells con la actuación de los Xiquets de Vila-seca

- Parque del Pinar de Perruquet

22.15h Correfuego con participación del Baile de Diablos Infantil de Vila-seca y el Baile de Diablos de Vila-seca

- Paseo de Pau Casals

23h- Gran Castillo de Fuegos Artificiales- Espectáculo piroacuático con Coeters Dragon

- Playa del Racó

23.30h- Concierto con la Sra. Tomasa y el AMEV con el Dj Javi-Kas

- Paseo de Pau Casals

28 de julio Domingo

8h- 16.º Concurso de Pintura Rápida de Vila-seca

- Castillo de Vila-seca

10h- L Torneo Relámpago de Ajedrez por Equipos

- Castillo de Vila-seca

10.15h- XXXVI Travesía Nadando «Playa de la Pineda»

- Playa de la Pineda

Salida pequeña: desde el Parque del Pinar de Perruquet hasta el Racó a las 10.30 h. Salida grande: desde el parque de los Prats hasta el Racó a las 11.15 h.

Entrega de premios: 13.30 h. Organitzador: Club Natación Vila-seca

14.30h- Exposición de las obras de 16.º Concurso de Pintura Rápida de Vila-seca a las caballerizas del Castillo

- Castillo de Vila-seca

20.30h- Cercavila del Seguici Tradicional

Con el Baile de Diablos Infantil de Vila- seca, el Baile de Diablos de Vila-seca, los Trabucaires del Común, el Baile de Gitanas, el Baile de Bastones, el Baile del Patatuf, el Baile de Valencianas, el Baile de Cercolets, la Cobla de los Ministrers del Común, los Xiquets de Vila-seca, los Geganters y Gralleros de Vila-seca y el Caballo Alado con la Txaranga Band Tocats.

- Desde el jardín del Castillo de Vila-seca

31 de julio Miércoles

19h- Espectáculo familiar - La Guilla Teatre presenta De Fábula

- Plaza d'Estudi

22h- La Terrassera d'Estiu

- Jardín de la Biblioteca de Vila-seca

22.30h- Noche de magia y de humor- Isaac Jurado presenta ImperFecto

- Plaza d'Estudi

1 de agosto Jueves

19h- Espectáculo familiar- Cía. La Pantomima presenta Super Powerwoman

- Plaza d'Estudi

19h- Noche joven con sesión de PD ( punxadiscos ) de música electrónica

- Societat El Fènix

22h- La Terrasseta d'Estiu

- Jardín de la Biblioteca de Vila-seca

22.30h- Noche de Rumba con Raíces de Gracia

- Plaza d'Estudi

23.30h- Espacio CUBIK Fiesta disco con DJ Enka

- Patio de la Escuela Santo Barrote Calvó

2 de agosto Viernes

19h- Espectáculo familiar Kali Teatre presenta ReBVelada

- Plaza d'Estudi

22.30h- Correfuego pequeño

- Plaza de las Cruces

22h- La Terrasseta d'Estiu

- Jardín de la Biblioteca de Vila-seca

22.30h- Noche de Humor- Monólogo con Vanessa Valero

- Plaza d'Estudi

23h- Concierto con la actuación de Rafa Sánchez de La Unión

- Parque de la Riera

23.30h- Espacio CUBIK Fiesta Retroceso en el tiempo con David Oleart y DJ A&J, DJ Jostor y el AMEV . Hasta las 4.00 h de la madrugada. Precio: 5€

- Patio de la Escuela Santo Barrote Calvó

3 de agosto- La Invención del Cuerpo de Sant Esteve Sábado

8h- Madrugadas tronadas

Por el centro histórico

11.30h- Redoble de campanas Toque de Fiesta Mayor

- Plaza de l'Església

12h- Misa Mayor

- Iglesia parroquial de Sant Esteve

18h- Representación del Baile de Sant Esteve

- Plaza de l'Església

18.30h- Cercabirra con la Txaranga Band Tocats y la Ilunberriko Txranga de Ilunberri-Lumbie (Navarra) Concentración a las 18 h.

- Plaza de l'Església Vella

19h- Castillos

- Plaza de l'Església

20h- La Terrasseta de verano

- Jardín de la Biblioteca de Vila-seca

21.30h- Cercavila sin fuego

- Societat El Fènix

22h- Correfuego con el Baile de Diablos de Ribes, el Baile de Diablos del Vendrell , el Baile de Diablos de Sant Quintí , el Baile de Diablos de l'Arboç, el Baile de Diablos de Sitges Colla Vella, Baile de Diablos de Tarragona y el Baile de Diablos de Vila-seca .

- Plaza de las Voltes

23.30h- Espacio CUBIK Fiesta disco con los hits más actuales. Entrada 5 euros.

Escuela Sant Bernat Calvó

23.30h- Gran baile de Fiesta Mayor amenizado por la orquesta Nueva Era

- Parque de la Riera

4 de agosto Domingo

12h- Route N-340 Vermú de Fiesta Mayor- Sweet Vermú Remeber con música DJ

- Calle de Tenor Josep Forasté, 12

Próxima parada : Norte- Música en directo

- Calle del Conde de Sicart, 78

Vermú electrónico y Canyofi

- Plaza de la Iglesia, 10

Vermut Remember & Rumba con Dj Sanmarini y el grupo rumbero Siroco . Degustaciones a cargo de « Catering los 4 magníficos ».

- Avenida de Francesc Macià

Vermú N340

- Conde de Sicart, 2

20h- Habaneras con ron quemado con el grupo Ultramar

- Plaza d'Estudi

22h- La Terrasseta d'Estiu

- Jardín de la Biblioteca de Vila-seca

22h- Cercavila de trabucaires con los Trabucaires del Común de Vila-seca

- Casal Clàudia Padró

22h- Concentración de los III Correfuego de los Históricos

- Calle de la Font

22.15h- Tabalada de los Históricos

- Calle de Sant Antoni

22.30h- Cercavila sin fuego

- Itinerario: c. de los Herreros, c. de Sant Josep, pl. de Voltes, c. Major y pl. de la Iglesia.

22.45h- Correfuego de los Históricos

- Plaza de l'Església

23.45h- Gran Castillo de Fuegos Artificiales con Dragon Coeters

- Vía Máxima

Te puede interesar: