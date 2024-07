Una decena de municipios del Alt Camp, Tarragonès y Baix Penedès se unen para tener agua del Ebro

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Una decena de municipios del Alt Camp, Tarragonès y Baix Penedès están trabajando conjuntamente para abastecerse con agua del río Ebro. El proyecto está en una fase inicial pero los diferentes ayuntamientos ya han mantenido reuniones con el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), el Departamento de Acción Climática y la Agencia Catalana del Agua (ACA) para estudiar las necesidades de cada pueblo y analizar cómo se podría ofrecer el suministro.

La opción que tiene más peso actualmente es hacer una cañería desde Valls hasta Salomón|Salomó (Tarragonès) de la cual saldrían ramales hasta cada municipio. El siguiente paso es reunirse con la Diputación de Tarragona para que ayude a financiar las obras, que los consistorios no pueden asumir.

Entre los municipios interesados estaría Alió, Aiguamúrcia, Bràfim, Puigpelat, Montferri, Rodonyà, Vila-rodona, Vilabella (Alt Camp), Masllorenç, el Montmell (Baix Penedès) y Salomón|Salomó (Tarragonès). De momento ya se han celebrado dos reuniones entre los municipios y los otros organismos implicados y la sintonía, aseguran diferentes fuentes, es buena. Incluso no se descarta que el proyecto se abra a otras localidades de la zona. El último encuentro fue|estuvo un mes antes de las elecciones en el Parlamento y hasta que no haya nuevo gobierno de la Generalitat probablemente no se hará ninguna más.

Los efectos de la sequía han hecho que algunos de estos pueblos tengan dificultades por|para garantizar el suministro de agua, especialmente por la bajada de las reservas de los pozos de los cuales se abastecen. La solución pasaría por recibir agua desde el CAT, que la colecta|mendicidad en el río Ebro y la facilita a los suyos consorciados, 69 ayuntamientos y 26 empresas del Campo de Tarragona y Baix Penedès.

Para poder disponer del recurso, pues, los municipios se tendrán que adherir al consorcio, pero como son un número importante y se trata de un proyecto conjunto se ha puesto encima de la mesa|tabla la posibilidad de crear una mancomunidad.

«Tenemos la misma problemática que muchos municipios, que con la sequía ha bajado el nivel freático de los pozos. Decidimos cerrar filas y hablar con el CAT y el ACA para ver qué posibilidades había para tener agua del Ebro», expone José María Roldán, alcalde del Montmell.

Su homólogo de Vila-rodona, Josep Maria Comas, detalla más como han ido los encuentros: «el CAT tiene la capacidad de poder suministrar una cantidad de agua, y lo que se evaluó era que los ayuntamientos lo tuviéramos claro». «Se habló de unas cifras 'a grosso modo', de cómo puede ser el reparto en función de las previsiones de consumos de cada uno», indica Comas.

Hay que tener en cuenta que algunos pueblos, aparte del consumo de agua de boca, también tienen polígonos industriales, que también se podrían ver beneficiados de la conexión. ¿«Nuestra industria, que es logística, necesita? ¿En caso de incendio, tenemos bastante? Hay muchos elementos a valorar», expone Comas.

La propuesta tendría el beneplácito de los servicios territoriales de Acción Climática en el Campo de Tarragona, -que han rechazado hacer declaraciones- que verían la propuesta como una buena opción por minimizar los efectos de futuras sequías. «Tiene que ser una apuesta de país», reivindica Roldán.

Financiación

Más allá de los trámites administrativos para asegurarse una dotación de agua, el gran problema que ven los alcaldes es la financiación de las obras. «Cuando hemos hecho números nos hemos puesto las manos en la cabeza», ejemplariza al alcalde del Montmell. «Es una inversión importante y la cifra puede variar mucho», remacha Comas.

La esperanza es la Diputación de Tarragona, con quien quieren hablar. El ente supramunicipal está financiando muchas infraestructuras hidráulicas en la demarcación y uno de los eslóganes que ha utilizado con frecuencia su presidenta, Noemí Llauradó, es que «este es el mandato del agua»

Actualmente hay en marcha un proyecto en la Conca de Barberà con muchas similitudes con lo que se quiere impulsar en torno al Alt Camp, y la Diputación y el ACA han participado activamente. «La Diputación está con los fondos europeos, y los ayuntamientos podemos pedir que nos redacte los estudios con los servicios técnicos», señala el alcalde de Vila-rodona.

Un tipo de colaboración que el ente ya ha hecho en diferentes lugares. De momento sin embargo, nadie se atreve a hacer una estimación del coste que podría tener el proyecto.

