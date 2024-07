Vox, PP y USAP presentan una moción para preservar la antigua estación de tren de Salou

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los grupos municipales de Vox, Partido Popular y USAP presentaron ayer una moción conjunta para preservar la histórica estación de tren de Salou, «ante la intención del gobierno municipal, formado por el PSC y ERC, de derribarla». Los portavoces apuntan que la estación, cerrada ahora ya hace cuatro años, «no ha recibido ninguna alternativa viable desde entonces y está en riesgo de demolición sin un plan de mantenimiento adecuado por parte de la administración actual».

Por su parte, el consistorio salouense ha decidido no posicionarse hasta que se celebre el pleno extraordinario para debatir sobre la moción presentada. Sin embargo, la antigua estación de tren pertenece a ADIF y, según ha podido saber Diari Més, la empresa ferroviaria no tiene intenciones de mantenerla, ya que no la considera «histórica».

Ana Belén Rodríguez, portavoz de Vox Salou, destacó ayer que «la administración no ha hecho nada para mantener la estación de tren y ahora la quiere derribar de espalda a la ciudadanía y de las fuerzas políticas que representamos gran parte de la voluntad de los salouenses». Además, Rodríguez afirmaba que «los políticos tenemos la obligación de defender nuestro legado histórico y no de destruirlo como el alcalde Granados, su gobierno y los que gobernaban con él».

Por otra parte, Mario García, portavoz del Partido Popular en Salou, añadió que «es incomprensible que el equipo de gobierno decida de manera unilateral derribar la antigua estación sin haber tenido en cuenta la opinión de los vecinos del municipio». Asimismo, el portavoz popular también resaltó que «estamos delante de un edificio histórico que se puede integrar perfectamente en el futuro Eix Cívic, convirtiéndolo en un centro de interpretación de la historia del ferrocarril».

Por su parte, Ignacio Durán, portavoz del grupo municipal de USAP, hizo alusión a su programa electoral señalando que «en nuestra propuesta electoral, ya pedíamos que se reconvirtiera este espacio histórico», añadiéndose así al uso alternativo a la estación para evitar el hundimiento.

En este sentido, los tres portavoces consideraron que la moción conjunta no sólo tiene el objetivo de preservar la estación como un patrimonio histórico de Salou, sino también promover la rehabilitación y la integración en proyectos futuros que beneficien al municipio de Salou.

Así pues, los tres portavoces insistieron en «la importancia de conservar este legado histórico y cultural». Al mismo tiempo, Vox, el Partido Popular y USAP invitaron al actual gobierno a reconsiderar su decisión de demolición que se debatirá en un pleno extraordinario para debatir la moción presentada.