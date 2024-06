Laura Ribes, una de las alumnas con mejor resultado de la selectividad en Tarragona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Desde la tranquilidad de haber hecho el trabajo durante dos años, la estudiante del INS Torredembarra Laura Ribes ha sido consciente de que su 9,8 de media ena la fase general de la selectividad representa uno de los resultados más altos en Cataluña este jueves.

«No me esperaba ser una de las notas más altas, pero sí sacar una alta, me he estado preparando muy bien y salí muy satisfecha de los exámenes... ha sido una nota más, no ha sido hasta por la mañana que me han empezado a llamar de todas partes y he visto que quizás eso es un poco más importante de lo que me pensaba», ha afirmado.

La noticia lo ha vivido detrás del mostrador del bar de un camping de Altafulla donde trabajará en verano. Después, quiere estudiar una carrera dedicada a las matemáticas.

Con una sorpresa contenida, la alumna del Instituto Torredembarra Laura Ribes supo su nota final de los exámenes de acceso a la universidad este martes mientras estaba en la calle, acompañada de una amiga. A través de otro compañero, quién le preguntó por el resultado, fue consciente que las notas ya eran públicas y se podían consultar.

«Fue mi amiga quién me iba dictando las notas que había sacado, porque yo no quería mirarlas», ha recordado entre risas. A pesar de esperar un buen resultado, reconoce que no se esperaba que estuviera entre los mejores del país. Ahora bien, la nota ha sido «una más» después de dos años de estudio y constancia. Ribes ha recibido la noticia con satisfacción, también desde casa y el centro donde ha cursado los dos años de bachillerato.

A pesar de los nervios del primer día de exámenes, ha apuntado que salió con buenas sensaciones después de las pruebas. Filosofía y matemáticas han sido las asignaturas donde ha sacado una puntuación más alta; el trabajo constante y el repaso de las últimas semanas han hecho posible que finalmente, tenga un 13,118 de nota media con las ponderaciones correspondientes.

Su futuro a medio plazo se lo imagina estudiando una carrera relacionada con las matemáticas o la física, si bien todavía no tiene decidido en qué universidad se matriculará. Entre las opciones que tiene encima la mesa hay carreras de matemáticas puras a tres universidades barcelonesas o bien optar por una ingeniería matemática y física en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. De momento, este verano continuará trabajando al bar del camping Santa Eulàlia de Altafulla, además de plantearse sacarse el carné de conducir.

Ahora bien, Ribes comparte el resultado de 9,8 de nota media de la fase general de selectividad con otro estudiante de la demarcación tarraconense, alumno de la escuela Pare Manyanet de Reus. De hecho, se trata de una calificación que también coincide con las notas más altas en las demarcaciones de Girona y Lleida.

