Salou pone en marcha una ruta gastronómica: veintisiete restaurantes ofrecen tapa y bebida por 5 euros

La gran diversidad y riqueza gastronómica de Salou se muestra a partir de este viernes, a través de una nueva edición del Gastrotour. Hasta el próximo 30 de junio, un total de 27 restaurantes del municipio pondrán al alcance del público sus creaciones culinarias, revelando la amplia variedad de platos exquisitos e innovadores de la gastronomía local, mediterránea e internacional.

Por sólo 5€, residentes y visitantes podrán probar las mejores propuestas, acompañadas de una bebida, incluida. Aparte de las degustaciones, habrá restaurantes que también ofrecerán menús a 30€, bebida incluida. Este año, como novedad, se sortea una cena para dos personas en uno de los establecimientos que elaboran el menú.

Los establecimientos protagonistas de la ruta Gastrotour de este año son: Arena Restaurant, Asador Córcega, Cafè del Far, Cal Tito, Casa Ramon, Castillo de Javier, Circus City, Cook and Travel, d’Albert, El Morro, Houdini’s Attic, a House of Illusion, Lara Restaurante, l’Estació, Lunattic, Malapecora by Bandarra, Moss, Mrkt d’Edu Cuesta, Rincón 13, Roce, Summit Hotel Olympus Palace, Sunset St., Tabare, Tapas & Co, Tempura, Telepizza, Thai Salou y Theatre Town.

