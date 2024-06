El Ayuntamiento de Altafulla afirma que el 80% de los vecinos de Pla de Vinyet son partidarios de cambiar de término municipal

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, ha afirmado este viernes que un 80% de los propietarios de los terrenos del término de Tarragona que el municipio pide anexionarse son partidarios al cambio de localidad.

Según han explicado Molinera y la primera teniente de alcalde, Alba Muntadas, el consistorio ha recibido 33 alegaciones, 32 de las cuales han sido positivas al cambio de municipio y tan sólo una en contra.

También ha habido ocho propietarios que no han presentado, por diferentes razones. «Hemos tenido reuniones y hemos encontrado que quieren una mejora en la prestación de los servicios o depender del ayuntamiento que ya se los presta, que es Altafulla,» ha indicado el alcalde. La resolución del conflicto sin embargo, no se cerrará definitivamente hasta de aquí un año.

En naranja, los favorables al cambio; en verde los terrenos de Adif; en azul los de Endesa; en lila los de Acción Climática; en gris los del Buffet y la gasolinera; y sin marcar los que no han alegado.Ayuntamiento de Altafulla

El origen de la polémica es que Altafulla reclama que se cambien los límites entre los dos términos municipales y que haría que la localidad del Bajo Gaià ganara 70 hectáreas de la zona de la Vinyet Un extremo que Tarragona rechaza con contundencia al asegurar que no hay motivos.

Por Altafulla, el argumento es que presta diferentes servicios a los vecinos del término de Tarragona que viven al límite con el municipio altafullense, como vigilancia policial o recogida de basura. Por eso Altafulla decidió iniciar un procedimiento administrativo para que sea la Generalitat, en última instancia, a quien decida.

En el proceso de alegaciones, Molinera ha asegurado que han quedado «muy contentos» porque han recibido más respuestas de los vecinos de las que esperaban. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Altafulla, la única alegación en contra ha sido la formulada por la Asociación de Vecinos de la Mora, cierre tarraconense próximo a Altafulla.

«Se quieren hacer Entidad Municipal Descentralizada (EMD) y estos terrenos serían parte del EMD», ha comentado Molinera. De los ocho propietarios que no han presentado alegaciones, el alcalde ha hecho distinciones: «cinco no sabemos porque no han presentado. Después está el Buffet d'Altafulla, la gasolinera y Endesa, que se han querido, mostrar neutrales».

Finalmente, hay dos propietarios que «han constatado hechos». Uno es Adif, «que ha constatado que Altafulla y Adif tienen una relación comercial en suelo de Tarragona», ya que el consistorio altafullense paga el alquiler de unos terrenos del administrador ferroviario para utilizarlos como aparcamiento de la estación de trenes de Altafulla -que se encuentra en término de Tarragona-.

El otro es el Departamento de Acción Climática, propietario de los terrenos de la zona de la Vinyet que tocan al río Gaià. En el escrito, la conselleria ha apuntado que «el uso de límites de cuencas, cursos fluviales o carenas de montañas, son elementos facilitadores del establecimiento de los límites administrativos». Este es, precisamente, uno de los argumentos que esgrime Altafulla para reclamar las tierras hasta el Gaià.

Ahora todas estas alegaciones Altafulla las trasladará la próxima semana al Ayuntamiento de Tarragona, para que pueda hacer las suyas. Posteriormente, el Consejo Comarcal del Tarragonès y la Diputación de Tarragona tendrán 60 días para formular. Todo, será resuelto por el pleno del Ayuntamiento de Altafulla.

Si se concreta la aprobación definitiva, el expediente se enviará a la Generalitat para que la Comisión de Delimitación de Límites Territoriales y la Comisión Asesora Jurídica hagan los suyo dictamen, que se elevará al Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat para que valide lo que los dos órganos consultivos hayan dictaminado.

