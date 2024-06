El Disfrutar, mejor restaurante del mundo

Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch en la gala 'The World's 50 Best Restaurant' en Las Vegas.The World's Best Restaurants 2024

El Disfrutar ha culminado su fulgurante ascenso al Olimpo de la gastronomía mundial y ya es el mejor restaurante del mundo, según el popular ranking The World's 50 Best Restaurant.

El establecimiento, que no hace ni una década que levantó la persiana en pleno Eixample de Barcelona, ha seguido así los pasos de El Bulli, escuela de formación de sus tres chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y el vilasecano Eduard Xatruch, y ha llevado la cocina catalana hasta el máximo reconocimiento mundial. La apuesta por la gastronomía de vanguardista y creativa se situó el año pasado en segundo lugar, una posición redondeada en noviembre pasado con la tercera estrella Michelin. La gala ha tenido lugar este jueves de madrugada en Las Vegas.

El Disfrutar es una apuesta cocinada a fuego lento. No es la primera experiencia en solitario de estos chef de la escuela de El Bulli que, una vez cerró el restaurante de Ferran Adrià, decidieron afianzar lo qué habían aprendido abriendo el Compartir, un restaurante en Cadaqués que abrió en abril del 2012.

La experiencia del trío formado por Casañas, Castro y Xatruch les funcionó y fue entonces cuando ampliaron horizontes con un segundo establecimiento en Barcelona situado en pleno Eixample, que cuenta con un equipo de 65 personas y una lista de espera de mínimo un año vista.

Visiblemente emocionados, los tres chefs han subido al escenario a recoger el galardón. Oriol Castro ha calificado el momento de «mágico» y asegura que han recibido el reconocimiento con «sorpresa y emoción». «Queremos agradecer y felicitar a los compañeros de oficio que están en la lista y que cada uno, con su proyecto, ha aportado su granito de arena para construir la gran gastronomía», ha explicado.

Por su parte, el vilasecano Eduard Xatruch ha dedicado el premio a la gastronomía «de la tierra» y a todo el mundo que «ha trabajado y trabaja día a día para hacer este oficio maravilloso» y se ha acordado del equipo del Disfrutar, que en aquel momento seguía la gala desde el restaurante. «Sin los equipos que nos han acompañado desde el primer día no somos nada», ha afirmado Xatruch.

Finalmente, Mateu Casañas ha garantizado que ninguno de los tres se podía imaginar llegar nunca a coronar la lista The World's 50 Best Restaurant, aunque el último año habían soñado «mucho». «El oficio necesita horas, horas y horas pero te permite hacer feliz a la gente», ha concluido. Al mismo tiempo, ha recordado El Bulli y se ha mostrado orgulloso de haber ayudado a hacerlo llegar hasta el mejor restaurante del mundo, pero ha reconocido que estar en Las Vegas con el propio proyecto es «muy diferente».

La cocina catalana vuelve a encabezar el ranking

En 2018, el Disfrutar alcanzó la 18.ª posición y se llevó el premio a la mejor entrada en la lista del año. La perseverancia de los tres chefs los llevó, el año pasado, a ocupar la segunda posición y a convertirse en el mejor restaurante de toda Europa.

La cocina catalana ha ocupado la primera posición del The World's 50 Best Restaurant en varias ocasiones. El Bulli la ocupó en 2002 y, posteriormente, lo revalidó ininterrumpidamente el 2006, 2007, 2008 y 2009. El Celler de Can Roca le tomó el relevo poco después y ostentó el primer lugar del ranking en 2013 y en 2015. Les normas del ranking cambiaron y una vez se alcanza la primera posición, ya no se puede revalidar y el establecimiento pasa a formar parte de la categoría The best of the best.

El vasco Asador Etxebarri ha conseguido la segunda posición y el Diverxo, de Dabiz Muñoz, se ha situado en cuarta. También figuran en la lista el Quique Dacosta (14) en Denia y ElKano (28) de Getaria.

