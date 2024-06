Sant Joan PEC, la campaña que ha puesto en marcha Els Pallaresos para prevenir incendios provocados por petardos

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de los Pallaresos apela a los padres, niños y jóvenes para que no hagan imprudencias la noche de San Juan ni los días previos. Así pues, se trata de un llamamiento para mantener Els Pallaresos libre de incendios.

San Juan se ha convertido en un peligro a causa de la sequía histórica que estamos viviendo. Es por eso que el Ayuntamiento de los Pallaresos insta a la población a disfrutar de la festividad con un único objetivo principal, la seguridad.

El alcalde de los Pallaresos, Xavier Marcos Tuebols, recuerda que «un petardo mal tirado puede desencadenar un incendio devastador». Y añade que «como ciudadanos que queremos a Els Pallaresos, es nuestro deber asegurarnos que las celebraciones no pongan en peligro nuestra vida ni la del entorno».

La campaña de sensibilización gira en torno al concepto que para pasarlo bien, no hay que arriesgar. A través del blog del ayuntamiento, flyers y carteles repartidos por el municipio, se pretende concienciar sobre el uso correcto de los petardos. Así pues, han hecho un llamamiento para no encender petardos voladores ni ningún otro tipo que no se pueda controlar.