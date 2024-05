PortAventura amplía el Dreams Village y acogerá cada año a 420 familias con niños hospitalizados

El rincón más mágico de Port Aventura no es el SésamoAventura. Ni el más emocionante es el Dragon Khan. El lugar más encantador del parque de atracciones se llama Dreams Village. Un espacio con grandes viviendas donde, durante una semana, familias con niños que sufren largas estancias en los hospitales disfrutan de PortAventura y de varias actividades gratis. Uno «oasis de felicidad» en su sufrimiento.

«Estas familias pasan un calvario por las enfermedades de sus hijos, los seis días que pasan en las casas es una válvula de escape; Dreams es un sueño para todos, donde ponemos todo nuestro esfuerzo», afirmó Ramón Marsal presidente de la Fundación PortAventura.

Y serán más. Ayer el parque estrenó cuatro nuevas casas, que han comportado una inversión de dos millones y medio euros, dados por la Fundación La Caixa y por TransGourmet. «Tenemos que valorar su esfuerzo económico. Este es un proyecto inacabable», expresó Marsal.

El Dreams Village arrancó el año 2019. El proyecto colabora con los Hospitales Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu de Barcelona y el Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid. «Creemos que es vital que las familias tengan os espacio de desconexión, que humaniza la salud,» expuso Iciar Ancizu, representando de la Fundación La Caixa.

Semanalmente, el personal sanitario selecciona a las familias que podrán disfrutar de la experiencia. Además, los escogidos sufren enfermedades parecidas. «Seguiremos colaborando porque es un proyecto que nos tiene enamorados por el nivel de humanidad que muestra», afirmó Lluís Labairu, director general de TransGourmet Ibérica.

La condición social de las familias también es tiene en cuenta a la hora de hacer la selección. «La ampliación es un paso muy significativo, que consolida el trabajo que lleva haciendo a la Fundación PortAventura desde el año 2011», concluyó Arturo Mas-Sardà, presidente de PortAventura World.

Más allá, los centros hospitalarios trabajan en un estudio que analice los efectos que tienen las estancias en la salud de los menores. Sus responsables prevén tener los primeros resultados este verano. «Necesitamos 80 familias que hayan pasado por las tres fases para estudiar el impacto en su salud, qué aspectos mejoran o cuáles se quedan igual», apuntó Annabella García, psicóloga clínica del Hospital Vall d'Hebron.

La doctora remarcó los efectos positivos a la salud de los menores de las estancias en el resorte del parque. «Es un oasis de emociones positivas porque es un momento de calma y de paréntesis», resumió García. Además, según la profesional, la experiencia vivida en PortAventura favorece la «resiliencia» de las familias.

«Olvidamos por una semana la enfermedad de mi hija»