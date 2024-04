Cambrils dedica los talleres de cooperación en las escuelas a las personas refugiadas

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los talleres de cooperación que ofrece el área de Cooperación del Ayuntamiento en las escuelas abordarán este curso la temática de las personas refugiadas. Bajo el título Desplaçades, les escoles tenim els braços oberts, las jornadas llegarán a un total de 11 grupos de 5.º de primaria de cinco centros educativos del municipio.

La concejala de Cooperación y Participación, Neus Cárdenas, afirmó que el objetivo de esta actividad es «transformar y ayudar a abrir miradas, y buscar el cambio para que los niños, que son el futuro, se conviertan en personas maduras, responsables, serenas y comprometidas socialmente, y puedan participar en entidades y asociaciones para construir un mundo más justo». La concejala también adelantó que el consistorio ya está trabajando en un nuevo plan local de cooperación para llevar a cabo nuevas estrategias y acciones.

El director de la Escuela Cambrils, Alberto Sanjuán, donde ayer se dio el pistoletazo de salida a los talleres cooperativos, aseguró que la iniciativa encaja mucho en el talante del centro educativo. «La escuela es un reflejo de la sociedad, que no se puede aislar de la realidad y que puede trabajar para que no se produzcan algunas situaciones en el mundo», afirmó al director. En esta línea, Sanjuán también explicó que la Escuela Cambrils tiene casi 30 nacionalidades y que no ven este dato como un obstáculo sino como un hecho enriquecedor y una experiencia que se tiene que aprovechar.

Les dos pedagogas de la ONG Mirades del Món que imparten el taller, Noemí Amorós y Remei Martínez, explicaron que la ONG trabaja para concienciar al alumnado de otras realidades. El taller gira los alrededores del cuento Amb ganes de volar, escrito por el presidente de la organización, Alberto Sanjuán, ilustrado por Armand y protagonizado por un niño que se ve forzado a marcharse de su país y busca un refugio. La historia sirve para reflexionar sobre esta realidad, conocer cuál es la diferencia entre personas refugiadas e inmigrantes o cómo es un campo de refugiados, y hablar de los prejuicios, el racismo y otras cuestiones relacionadas.

Justamente ayer se impartieron los primeros talleres, por la mañana en la Escuela Cambrils y por la tarde en la Escuela Joan Ardèvol. El próximo martes 16 de junio se llevarán a cabo en la Escuela Marinada, el miércoles 8 de mayo en la Escuela Mas Clariana, y más adelante en el Colegio Vidal i Barraquer.