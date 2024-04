El arroz protagonizará la oferta gastronómica en diecinueve restaurantes de Salou

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Salou apuesta por reforzar su identidad gastronómica, con la celebración de la quinta edición de las Jornadas Gastronómicas del Arroz, un acontecimiento que forma parte de la 'Salou Food Experience'. Desde este viernes, día 12, y hasta el próximo 28 de abril, 19 establecimientos locales ofrecerán menús especiales basados en el arroz Bayo, acompañados de selecciones de vinos y cavas cortesía de Cellers de Muller.

Los restaurantes participantes en esta quinta edición de las Jornadas del Arroz de Salou son: Cook & Travel (c. Llevant, 5); Restaurant d’Albert (Espigó del Moll, s/n); 4R Casablanca Restaurant (passeig Miramar, 12); Arena Restaurant (p. Jaume I, s/n); MRKT de Edu Cuesta Gastrobar (c. Francolí, 8); Thai Salou (c. Barbastre, 13); La Taberna del Áncora (autovía de Salou a Reus, 3); Rock & Grill (c. Colón, 11); Lunattic Salou (c. Colón, amb c. Bilbao); O Mar Restaurant (c. Carles Buïgas, 29); Castillo de Javier (av. Carles Buïgas, 29); El Morro (Via Roma, 3); La Teca (c. Ciutat de Reus, 28); Taberna El Totxo (c. Barcelona, 40); Mar de Tierras Acantilados (c. Colón, 23); Circus Beach Salou (c. Major, 7); Malapecora (c. via Augusta, 14); Deliranto (c. Llevant, 7) i Restaurante Mendebal (c. Lleida, 10)