Torredembarra reclama a Educació tener una nueva escuela

El Ayuntamiento de Torredembarra ha puesto de manifiesto al Departament d'Educació la necesidad de tener una cuarta escuela, ya que los centros actuales se encuentran masificados. Concretamente, de las 9 líneas de nivel de infantil y primaria, 7 sobrepasan o están al límite de las ratios que marca el mismo Departamento. En 4 líneas se sobrepasa el número de alumnos por aula: en I4 con 4, 1.º con 10, 3.º con 5 y 5.º con 12. Además, 3 están al límite de traspasar las ratios: en 2.º donde hay 1 vacante, en 4t donde no hay ninguna vacante y en 6.º donde hay 2 vacantes.

El concejal de educación, José García, ha asegurado que «las escuelas de Torredembarra no tienen capacidad para absorber a más alumnos» y ha añadido que «estar por encima de la ratio tiene que ser una excepción y no un hecho habitual, la situación es insostenible». García ha explicado que aunque no es un tema de su competencia, explorarán todas las vías para tener la cuarta escuela. De hecho, ya han empezado los trámites pertinentes para pedirlo y hacer una petición oficial. Sin embargo, la Concejalía ya han trasladado la necesidad a los Servicios Territoriales en Tarragona del Departament d'Educació que estudiarán la demanda.

Además, una vez iniciado el curso continúa la llegada de nuevos alumnos. Durante el curso 2022-2023 entraron a todos los centros educativos del municipio 124 alumnos nuevos cuando ya había empezado. En cambio, este curso escolar ya se han matriculado 84 sólo en infantil y primaria. Al fin y al cabo, ha hecho activar las alarmas en los centros torrenses. A Antoni Roig no hay más aulas para poder incrementar el alumnado, en el Molí de Vent han pedido habilitar la antigua casa de la conserje en un aula polivalente y en la Antina en torno a 70 alumnos tienen que comer en su aula porque no caben en el comedor porque tiene una capacidad de 90 niños y con 3 turnos no dan abasto. El concejal de Educación ha lamentado que «se está resintiendo mucho la educación, de hecho los equipos directivos de los centros nos lo están diciendo».

En Torredembarra, el año 2014 se cerró la escuela Mirades, que estaba en barracones, por una bajada de la natalidad. Ahora, la proyección de crecimiento del IDESCAT, apunta que Torredembarra es uno de los municipios que crecerá más. Por eso, José García ha remarcado que «es inevitable una cuarta escuela con estas perspectivas. Ahora bien, hablamos de un edificio y no de barracones».